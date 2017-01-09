Израильский дипломат Шаи Масот в разговоре с британской чиновницей назвал министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона ”идиотом”, сообщает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что разговор записывала скрытая камера репортера телеканала, работавшего под прикрытием. Он находился за одним столом с разговаривающими, к нему обращаются по имени Роберт.

По данным телеканала, разговор происходил в октябре 2016 года в неформальной обстановке во время ужина, на котором присутствовали Масот, его знакомая Мария Стриццоло, помощница члена парламента Роберта Халфона, и журналист телеканала.

Высказывая свое мнение о Джонсоне, Масот говорит: ”Борис, даже если он хороший…”. На это Стриццоло замечает, что Джонсон имеет положительную позицию в отношении Израиля. ”Ну, его это не волнует. Он занят многим другим, Борис занят”, — добавил Масот.

После этого израильский дипломат добавил, что Джонсон — ”идиот, но пока, будучи уже министром иностранных дел, он не имеет никаких обязанностей”, так что если что-то произойдет, то ”технически это не будет его ошибкой”.

При этом Масот рассказал, что был бы не прочь ”убрать” замглавы МИД Алана Дункана, который неоднократно выступал с критикой Израиля, в том числе и по вопросу поселений.

Посол Израиля в Великобритании принес извинения за слова Масота, отметив, что этот сотрудник вскоре покинет свою должность в посольстве.