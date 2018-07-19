19.07.2018, 12:10

Израиль становится официально еврейским государством

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bbcrussian.com
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Benjamin Netanyahu
Benjamin NetanyahuFoto: Pool, REUTERS

Кнессет, парламент Израиля, принял закон, согласно которому Израиль отныне является еврейским государством.

В рамках закона, среди прочего, понижается статус арабского языка, до сих пор бывшего одним из официальных языков страны.

В законе также говорится, что Иерусалим — единая и неделимая столица Израиля.

Арабские депутаты кнессета осудили этот закон, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал его принятие поворотным моментом.

Согласно новому закону, поддерживаемому правительством страны, Израиль — историческая родина еврейского народа, обладающего исключительным правом на национальное самоопределение на этой территории.

Дебаты в кнессете были бурными и продолжались более восьми часов. За законопроект проголосовали 62 депутата, против — 55.

Однако некоторые статьи законопроекта были удалены из его окончательной версии из-за критики со стороны президента и генерального прокурора Израиля. Так, одной из статей предполагалось узаконить создание чисто еврейских районов или городков.

Арабы составляют около 20% девятимиллионного населения Израиля.

Согласно существующему законодательству арабы пользуются всеми правами граждан Израиля, но при этом они часто жалуются на дискриминацию и на то, что государство тратит меньше на социальные нужды их общин в таких сферах, как образование, здравоохранение и предоставление жилья. По их словам, арабы в Израиле часто ощущают себя гражданами второго сорта.

Арабский депутат кнессета Ахмед Тиби назвал принятие закона о еврейском государстве кончиной демократии в стране.

Неправительственная организация "Адала", защищающая права арабского населения, назвала новый закон попыткой достичь этнического превосходства при помощи расистской политики.

На прошлой неделе Биньямин Нетаньяху выступил в поддержку закона. "Мы будем и дальше обеспечивать гражданские права в израильской демократии, но у большинства тоже есть права, и большинство принимает решения", — сказал премьер-министр.

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