24.07.2018, 17:20

Израиль сбил сирийский самолет над Голанскими высотами

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bbcrussian.com
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Израиль сбил сирийский самолет над Голанскими высотами
Foto: JALAA MAREY, AFP

Военно-воздушные силы Израиля сбили сирийский военный самолет в своем воздушном пространстве в южной части Голанских высот, сообщает израильская армия.

В "Твиттере" Армии обороны Израиля появилось сообщение, что две ракеты "Патриот" были выпущены по сирийскому истребителю модели "Сухой", который залетел на полтора километра в воздушное пространство Израиля.

Как сообщает новостной портал Haaretz, на севере Израиля жители видели летящие ракеты и слышали взрывы.

По неподтвержденным данным, в результате атаки погиб один пилот.

Сирийское арабское информационное агентство (САНА) сообщило, что Израиль попытался сбить сирийский самолет, который находился над своей территорией, не уточнив, был сбит самолет или нет.

Ссылаясь на источник в вооруженных силах, агентство сообщило, что самолет выполнял задание по уничтожению "вооруженной группы террористов" в долине Ярмук.

Как сообщается, это первый случай с 2014 года, когда силы израильской ПВО сбили управляемый сирийский самолет.

Накануне Израиль впервые применил систему ПРО "Праща Давида". Система сработала, когда идентифицировала две ракеты класса "земля-земля", которые, предположительно, летели в направлении израильской территории.

Нынешний инцидент произошел во время визита в Израиль министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на встрече с Лавровым заявил, что Израиль не позволит Ирану размещать свои силы ближе, чем за 100 км от границы.

Ситуация в Сирии также обсуждалась на встрече Лаврова с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

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