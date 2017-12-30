30.12.2017, 13:20

Израиль официально выходит из состава ЮНЕСКО

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Deutsche Welle
EST
UNESCO
фото иллюстративноеFoto: Jacques Brinon, AP

Израиль официально уведомил Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о выходе из ее состава. Об этом заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, добавив, что она "глубочайше сожалеет" об этом событии. Решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.

Ранее правительство Израиля объявило,что страна начала процедуру по выходу из состава ЮНЕСКО. В Тель-Авиве при этом назвали "храбрым и моральным" решение США, которые объявили о прекращении своего членства в организации ранее. Вашингтон указал на "обеспокоенность в связи с ростом задолженности в ЮНЕСКО, необходимости фундаментальных реформ и продолжающегося антиизраильского крена организации".

В начале декабря Трамп объявил, что США признали Иерусалим столицей Израиля, и пообещал перенести в этот город посольство из Тель-Авива. 21 декабря Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Вашингтон пересмотреть принятое им решение.

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