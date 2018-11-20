Израиль и Польша отказались подписывать пакт ООН о миграции

Израиль не намерен присоединяться к Всемирному пакту о миграции, который разрабатывается под эгидой ООН, и продолжит защищать свои границы от нелегалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
По его словам, Израиль не будет подписывать договор ООН о безопасной и упорядоченной миграции.
"Мы привержены защите наших границ от нелегальных мигрантов. Это то, что мы делали и продолжим делать", — добавил Нетаньяху.
Об отказе подписывать миграционный пакт ООН заявили и в Польше
Соглашение ООН, по мнению польских чиновников, не способно ослабить миграционный кризис, а только усилит его, передает Корреспондент.
Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявил, что страна не будет подписывать миграционный пакт ООН. Об этом он сказал во вторник, 20 ноября, в эфире Польского радио.
"Да, мы считаем, что это не является хорошим решением", — сказал Блащак, отвечая на вопрос, подпишет ли Польша миграционный пакт.
"Это не тот метод, который способен ослабить миграционный кризис, наоборот — это только усилит кризис и его последствия", — заявил он.
Напомним, в 2016 году Генассамблея ООН приняла политическую декларацию, известную как Нью-Йоркская декларация, в которой члены ассамблеи согласились в течение двух лет провести переговоры по пакту о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.
Ранее Чехия отказалась от участия в миграционном пакте ООН. До этого от участия отказаалась Болгария, США, Венгрии и Австрия.