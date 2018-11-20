20.11.2018, 20:20

Израиль и Польша отказались подписывать пакт ООН о миграции

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rus.delfi.ee
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Catania sadamasse saabunud pagulased
Catania sadamasse saabunud pagulasedFoto: Madis Veltman

Израиль не намерен присоединяться к Всемирному пакту о миграции, который разрабатывается под эгидой ООН, и продолжит защищать свои границы от нелегалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

По его словам, Израиль не будет подписывать договор ООН о безопасной и упорядоченной миграции.

"Мы привержены защите наших границ от нелегальных мигрантов. Это то, что мы делали и продолжим делать", — добавил Нетаньяху.

Об отказе подписывать миграционный пакт ООН заявили и в Польше

Соглашение ООН, по мнению польских чиновников, не способно ослабить миграционный кризис, а только усилит его, передает Корреспондент.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявил, что страна не будет подписывать миграционный пакт ООН. Об этом он сказал во вторник, 20 ноября, в эфире Польского радио.

"Да, мы считаем, что это не является хорошим решением", — сказал Блащак, отвечая на вопрос, подпишет ли Польша миграционный пакт.

"Это не тот метод, который способен ослабить миграционный кризис, наоборот — это только усилит кризис и его последствия", — заявил он.

Напомним, в 2016 году Генассамблея ООН приняла политическую декларацию, известную как Нью-Йоркская декларация, в которой члены ассамблеи согласились в течение двух лет провести переговоры по пакту о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.

Ранее Чехия отказалась от участия в миграционном пакте ООН. До этого от участия отказаалась Болгария, США, Венгрии и Австрия.

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