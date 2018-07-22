22.07.2018, 17:45

Израиль эвакуировал из Сирии членов ”Белых касок”

 (9)
РБК
EST
Valged Kiivrid
Valged KiivridFoto: AP/SCANPIX

Всего израильские военные вывели по запросу США, Канады и европейских стран 800 представителей неправительственной организации вместе с членами их семей.

Израильские военные по просьбе США, Канады и ряда европейских стран эвакуировали из Сирии членов неправительственной организации ”Сирийская гражданская оборона”, или ”Белые каски”. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.

Добровольцев организации вывели из зоны военного конфликта на юге арабской республики из-за ”угрозы их жизням”. Военные отметили, что трансфер этих граждан через Израиль является ”исключительно гуманитарным жестом”.

Позже официальный представитель израильского МИДа Эммануэль Нахшон подтвердил информацию об эвакуации членов ”Белых касок” и их семей. Он уточнил, что военных доставили в соседнюю страну, не уточняя, в какую именно.

Reuters со ссылкой на представителя МИД Израиля уточняет, что всего из Сирии эвакуировали 800 человек.

”Израиль продолжает придерживаться политики невмешательства в сирийский конфликт и возлагает ответственность на сирийский режим за все происходящее на территории Сирии”, — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Министр иностранных дел Канады Кристина Фриланд в своем заявлении назвала членов ”Белых касок” ”мужественными добровольцами”, которые рискуют жизнью ради помощи мирным гражданам Сирии. Она отметила, что Канада была одним из ключевых партнеров ”Белых касок” и предоставляла организации финансирование.

В понедельник, 16 июля, телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники и на чиновников из американской президентской администрации сообщал, что страны Запада, в том числе США, обсуждают вопрос эвакуации из Сирии 1 тыс. волонтеров — членов организации ”Сирийская гражданская оборона”, известной как ”Белые каски”.

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Сирийская армия продвигается на юго-восток страны, отмечает CNN. Его собеседники заявили, что партнеры США обеспокоены угрозой безопасности волонтеров ”Белых касок” из-за перемещений правительственных войск. Планируется, что эвакуированные члены организации поселятся в разных странах, в том числе в Канаде, Великобритании и Германии. Некоторые представители западных стран предлагали попросить Израиль и Иорданию открыть коридоры для эвакуации волонтеров. В ”Сирийской гражданской обороне” эту информацию никак не прокомментировали.

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