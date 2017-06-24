Израиль атаковал войска Сирии у границы

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по сирийским правительственным войскам в ответ на разорвавшиеся на подконтрольной государству части Голанских высот шальные снаряды, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства страны, передает Gazeta.ru.

”В ответ на более чем десять снарядов, выпущенных из Сирии и упавших ранее сегодня на территории Израиля, израильские ВВС атаковали позиции, откуда велся огонь. Помимо этого, были атакованы два танка, принадлежащих сирийскому режиму”, — сообщили представители вооруженных сил Израиля.

Отмечается, что в результате произошедшего пострадавших с израильской стороны нет.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ”десятках тонн” химоружия в Сирии.