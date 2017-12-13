"Изнасилование в парламенте": в Лондоне судят помощника депутата-консерватора, напавшего на девушку в Вестминстерском дворце

В Великобритании судят молодого политика, которого подозревают в циничном сексуальном преступлении. Мужчина, работавший помощником депутата от Консервативной партии, надругался над молодой женщиной прямо в кабинете своего босса в Вестминстерском дворце в Лондоне.

Уголовное наказание грозит 24-летнему Сэмюэлу Армстронгу, который работал на депутата от избирательного округа Саут-Танет, консерватора Крейга Маккинлея. В момент нападения на женщину он был пьян, пишет The Sun.

Как следует из материалов скандального дела, поступившего в Королевский суд Саутуарка в Лондоне, 14 октября 2016 года потерпевшая, также работавшая в парламенте, отдыхала в компании коллеги Армстронга в питейном заведении Sports and Social bar. Этот паб расположен на территории Вестминстерского дворца, где заседает "мать всех парламентов" — Британский парламент.

Девушка и парламентский функционер пили ром, джин и самбуку, собираясь в дальнейшем выйти на свежий воздух и посмотреть знаменитую достопримечательность Вестминстера — башню, именуемую Биг-Бен и привлекающую толпы туристов. Перед прогулкой Армстронг пригласил собутыльницу в офис своего шефа. Там опьяневшая девушка задремала, а Сэмюэл около 2:00 попытался на нее напасть.

Девушка проснулась в тот момент, когда Армстронг стал ее целовать. Она попыталась отстраниться от навязчивого ухажера, но это только разозлило помощника депутата. Он обозвал девушку шлюхой и стал снимать с нее одежду, утверждая, будто она сама "хочет этого".

Позднее потерпевшая заявила полицейским, что в тот момент чувствовала себя заложницей. После надругательства девушке удалось вырваться из рук насильника и выбежать из кабинета. Камеры наблюдения зафиксировали, как она бежала по коридорам Вестминстерского дворца.

Пострадавшая вернулась к бару, который был уже закрыт. Там на рыдающую и дрожавшую девушку обратил внимание уборщик. Пострадавшая попросила его вызвать полицию. Девушка переживала такой сильный страх, что держала уборщика за руку, пока не появились блюстители закона.

"Забавно, но в Вестминстере, в одном из наиболее важных зданий, вообще нет полиции", — сказала впоследствии пострадавшая.

На теле жертвы в области гениталий, рук и рта были обнаружены синяки и другие травмы. В 5:39 Армстронг был арестован. Он заявил, что отвергает любые обвинения в свой адрес. Подозреваемый отметил, что его общение с потерпевшей проходило исключительно по обоюдному согласию.

Известно, что выходец из Данбери (графство Эссекс) Сэмюэл Армстронг работал под началом депутата Маккинлея с 2015 года. Он также общался с первыми лицами государства. Британская пресса опубликовала фотографию, на которой Армстронг позирует вдвоем с бывшим премьер-министром и лидером Консервативной партии Дэвидом Кэмероном.