Издание: ВИЧ-инфицированным иностранцам могут изменить условия въезда в Россию

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец поручила Минздраву, МВД и Роспотребнадзору оценить возможность пересмотра условий въезда в Россию иностранных граждан, инфицированных ВИЧ, пишет ”Коммерсантъ” со ссылкой на поручение, имеющееся в распоряжении издания.

В данный момент въезд в Россию разрешен только тем ВИЧ-инфицированным иностранным гражданам, которые имеют семью на территории страны.

Сообщается, что Голодец по итогам заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере поручила ведомствам ”проработать вопрос о целесообразности пересмотра условий въезда, выезда и проживания иностранных граждан, инфицированных ВИЧ, а также организации оказания им медицинской помощи на территории России”.

Член совета по вопросам попечительства в социальной сфере Петр Родионов, в свою очередь, подчеркнул, что попытки борьбы с ВИЧ с помощью подобных ограничений имеют тенденцию давать обратный эффект.

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”Норма о депортации действует с 1995 года, когда был принят федеральный закон ”О предупреждении распространения в России заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека”. За 20 лет кардинально изменились подходы к лечению заболевания, изменился прогноз заболевания”, — сказал он.

Ранее Ольга Голодец заявила, что в 2016 году в стране было зафиксировано более 103 тыс. новых случаев заражения ВИЧ.