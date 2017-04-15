Издание: в Киеве рассказали о миллионах желающих посмотреть ”Евровидение” россиян

Миллионы российских граждан будут смотреть ”Евровидение” по спутниковому телевидению или через интернет. Уверенность в этом выразил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в эфире программы ”Гуманитарный простор” на ”Украинском радио”.

Видеозапись его выступления опубликована в YouTube на канале пресс-службы политика.

”Мы с вами знаем, что миллионы россиян по спутниковой связи будут пересматривать картинку из Украины, из Киева, которую будет транслировать наш украинский Первый национальный канал, и будут смотреть выступления 42 участников”, — сказал Кириленко.

Европейский вещательный союз (ЕВС) 13 апреля объявил, что не смог договориться с Киевом по поводу участия в конкурсе россиянки Юлии Самойловой, которой запретили въезд на Украину. Первый канал в ответ отказался транслировать ”Евровидение”. Такое решение поддержал телеканал ”Россия 1”.

ЕВС резко осудил действия украинских властей, запретивших Самойловой въезд на территорию страны. По мнению организаторов, такое решение, которое привело к тому, что в этом году Россия пропускает ”Евровидение”, подрывает репутацию и принцип неполитизированности конкурса.

Полуфиналы ”Евровидения-2017” пройдут 9 мая и 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая.