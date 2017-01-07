США за 2016 год сбросили 26 171 бомбу в семи странах, наибольшее число из них пришлось на Сирию. Об этом говорится в докладе американского специалиста по внешней политике и национальной безопасности Мики Зенко (Micah Zenko), опубликованном на сайте Совета по международным отношениям.

По данным эксперта, 12 192 бомбы были сброшены в Сирии. Еще 12 095 применили в Ираке, 1337 — в Афганистане, 496 — в Ливии, 34 — в Йемене, 12 — в Сомали, и 3 — в Пакистане.

В 2015 году, по словам автора доклада, США сбросили на 3027 бомб меньше. Кроме того, тогда в списке не было Ливии.

Зенко подчеркивает, что речь идет о заниженных цифрах, так как во время одного удара может быть сброшено сразу несколько бомб, а достоверные данные есть только по Пакистану, Йемену, Сомали и Ливии. Информацию по Сирии и Ираку специалист собрал из отчетов Пентагона и интернет-архива.

Центральное командование Вооруженных сил США возглавляет операцию под кодовым названием Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), целью которой является уничтожение группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Она была начата в 2014 году: в Ираке — в июне, в Сирии — в сентябре.