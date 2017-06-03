Издание: на Украине планируют ввести свободное обращение оружия

В Верховной раде готовят законопроект о свободном обращении оружия на Украине. Об этом в эфире украинского ”Пятого канала” заявил председатель комитета Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Пашинский.

”Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать”, — сказал он.

По его словам, необходимо определить категории людей, которым можно выдать разрешение на оружие.

Пашинский уточнил, что соответствующий законопроект может быть рассмотрен на заседании Верховной рады уже осенью.