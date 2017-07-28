Издание: избирательный штаб Путина может возглавить Антон Вайно

Избирательный штаб Владимира Путина на президентских выборах 2018 года может возглавить руководитель его администрации Антон Вайно, сообщают "Ведомости" со ссылкой на два близких к администрации анонимных источника. Официально Путин пока не объявил о своем выдвижении, что ряд наблюдателей называют кокетством со стороны многолетнего лидера.

Собеседники "Ведомостей" указывают, что концепция работы штаба будет зависеть от того, каким способом Путин будет выдвигаться в президенты. РБК и "Газета.ру" писали, что Путин будет самовыдвиженцем, а не кандидатом от "Единой России".

В этом случае Путина должна поддержать группа из не менее чем 500 избирателей, после чего кандидату потребуется собрать в свою поддержку 300 000 подписей. Имя руководителя штаба будет названо после создания инициативной группы, которая выдвинет кандидата, а функционировать штаб начнет после того, как кандидат откроет избирательный счет. Предполагается, что в этом случае сбор подписей станет своеобразной предварительной кампанией.

Источники "Ведомостей" оговариваются, что Путин может выбрать и другого руководителя штаба. Но "сейчас по умолчанию все думают, что это будет Вайно".

В 2000-м и 2004 годах Путин шел на выборы в качестве самовыдвижения, в 2011 году — от "Единой России".

Оппозиционер Алексей Навальный, первым объявивший о начале кампании, согласно разъяснениям ЦИК, не может выдвигать свою кандидатуру на выборах. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что у Навального "нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости", если только не "произойдет какое-то чудо". В настоящее время из всех политиков, заявивших о намерении участвовать выборы, Навальный развернул самую активную кампанию, открыв десятки региональных штабов.