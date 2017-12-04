Издание: Германия — наиболее желанная для беженцев страна ЕС

В первом полугодии 2017 года Германия рассмотрела более 350 тысяч заявок на предоставление убежища. Все остальные 27 стран ЕС рассмотрели чуть менее 200 тысяч заявок.

За первые 6 месяцев 2017 года Германия рассмотрела больше заявок на предоставление убежища, чем все остальные страны Евросоюза вместе взятые. Об этом в понедельник, 4 декабря, пишет газета Die Welt со ссылкой на статистическое агентство ЕС Eurostat.

По подсчетам агентства, Германия рассмотрела более 357 тысяч заявок. Все остальные 27 стран ЕС приняли решение по 199 тысячам заявлений о предоставлении убежища. Речь идет о так называемых "первичных" заявках, то есть первом обращении беженцев к властям об убежище.

Die Welt отмечает, что данные статистического агентства ЕС расходятся с данными Федерального ведомства Германии по делам миграции и беженцев (BAMF). По подсчетам последнего, в ФРГ рассмотрели более 388 тысяч заявок на предоставление убежища.

Германия — наиболее желанная страна для беженцев

Германия остается наиболее желанной целью для беженцев, пишет Die Welt. По данным издания, с апреля 2016 года в эту страну ежемесячно прибывают около 15 тысяч новых соискателей убежища.

В субботу, 3 декабря, стало известно, что немецкое правительство увеличило суммы выплат добровольным репатриантам. Так, семья беженцев их трех человек, которой было отказано в предоставлении убежища и которая решит добровольно вернуться на родину, может получить до 6000 евро.

С февраля по октябрь 2017 года лишь 8639 беженцев согласились добровольно вернуться домой. Еще 19520 человек были депортированы немецкими властями.