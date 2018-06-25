25.06.2018, 07:35

Избирком Турции объявил о победе Эрдогана на выборах

 (45)
NEWSru.com
EST
Tayyip Erdogan ja Emine Erdogan
Tayyip Erdogan ja Emine Erdogan Foto: ADEM ALTAN, AFP

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набрал на прошедших накануне выборах главы государства абсолютное большинство голосов. Об этом, как передает Anadolu, сообщил в понедельник, 25 июня, глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Сади Гювен.

Гювен также заявил, что "обращений с целью оспорить результаты выборов пока не поступало". Кроме того, он объявил, что "Партия справедливости и развития, Народно-республиканская партия, Партия националистического движения, "Хорошая партия" и Партия демократии народов преодолели 10-процентный барьер, они будут представлены в парламенте".

Подсчет последних бюллетеней до сих пор продолжается, отмечает ТАСС. Окончательные итоги выборов объявят в пятницу, 29 июня, после рассмотрения апелляций.

Согласно последним данным ЦИК, Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,5% голосов, его ближайший конкурент, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, получает 30,7% голосов избирателей. Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов набирает 8,4%; Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии" — 7,3%; Темель Карамоллаоглу, представляющий Партию благополучия — 0,9%; Догу Перинчек от партии "Родина" — 0,2%.

В свою очередь "Народный альянс", сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического движения, по итогам обработки 99,9% бюллетеней получает большинство депутатских мандатов в парламенте республики, набирая 53,6% голосов. Оппозиционная Народно-республиканская партия заручилась поддержкой 22,7% избирателей, Партия демократии народов — 11,6%, а "Хорошая партия" — 10%. Остальные политические объединения не преодолели 10-процентный рубеж.

Эрдоган пообещал исправить ошибки своей партии

Эрдоган в своей победной речи перед народом пообещал исправить ошибки возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) в предстоящий президентский срок.

ТОП

"Я хочу быть ясным в этом вопросе, мы услышали послание наших граждан в ходе парламентских выборов. Будьте уверены, в этот период мы исправим допущенные нами ошибки. С завтрашнего дня мы приступим к работе для того, чтобы сдержать данные нами обещания нашей нации", — сказал он, выступая в штаб-квартире ПСР в Анкаре.

Эрдоган также пообещал продолжить "бороться с террористическими группировками". "Мы будем освобождать территории Сирии от террористов, чтобы туда могли вернуться наши сирийские гости", — отметил турецкий лидер. Он выразил уверенность, что подобная политика "улучшит репутацию и усилит позиции Турции на мировой арене".

Кроме того, президент заявил, что "турецкий народ преподал сегодня урок тем, кто ждет, когда Турция встанет на колени". "Победителем этих выборов стала демократия", — констатировал Эрдоган.

В президентской гонке принимали участие шесть кандидатов: действующий президент Тайип Эрдоган; оппозиционер Мухаррем Индже; Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии"; Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия; Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.

Высшая избирательная комиссия допустила к участию в парламентских выборах девять политических партий: Партию справедливости и развития, Партию националистического движения, Народно-республиканскую партию, Партию благополучия, партию "Родина", Независимую партию борьбы, Партию демократии народов, "Хорошую партию" и Партию независимой Турции. Последняя, однако, решила бойкотировать выборы.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Washington Post: армия США не успеет остановить войска РФ в случае вторжения в Прибалтику — проблемы с дорогами

25.06.2018
Плохая инфраструктура и бюрократия могут привести к тому, что американская армия не успеет остановить российские войска в случае вторжения в Прибалтику и Польшу. К такому выводу пришли военные НАТО, пишет РБК со ссылкой на Washington Post.
Подробнее


Женщина в шоке: поверх могилы ее брата похоронили чужого человека

25.06.2018
Многие считают, что могила их близкого человека, а точнее — выделенное на кладбище место, принадлежит им всецело и безраздельно, а потому распоряжаться они им могут как хотят. Но, оказывается, в могилу к вашему родственнику могут захоронить другого человека на вполне законных основаниях. Что надо делать, чтобы такого не произошло, и кто несет ответственность за места погребения — разбиралась ”МК-Эстония”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО DELFI: В Таллинне на улице Теллискиви проводится рейд ”Дуют все”

25.06.2018
В настоящий момент на улице Теллискиви проводится часть всеэстонского полицейского рейда ”Дуют все”. Время проведения рейда — следующий день после празднования Иванова дня, а место проверки на трезвость всех водителей может меняться!
Подробнее

В ”неправильные” почтовые ящики больше не будут доставлять почту и периодику

25.06.2018
Вступление 25 мая в силу нового регламента Европейского союза о защите личных данных повлекло за собой ряд изменений, и даже в тех сферах, где ожидать этого никак нельзя было. Так, вдруг выяснилось, что люди могут остаться без корреспонденции, если их почтовые ящики оказались неправильно маркированы. И если подписчику ”МК-Эстонии” не пришел очередной номер газеты, то, возможно, у него именно такой ”неправильный” ящик. Мы выяснили, кого это коснется и что надо предпринять.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
160,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107262002
135,- €
81,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107052003
139,50 €
83,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €

Tele2 отменяет некотрые платы, снижает размер комиссий, а также упрощает условия договора

25.06.2018
Tele2 решился на весьма нестандартный шаг и разослал сегодня сотням тысяч своих клиентов информацию об изменениях в условиях договора, согласно которым Tele2 в добровольном порядке прекращает взимать целый ряд комиссий и неустоек, а многие платные услуги начинает оказывать на бесплатной основе. Об этом сообщается в пресс-релизе мобильного оператора.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Она боится США, России, ЕС". Лидер группы ”Океан Эльзы” призвал украинцев уничтожить действующую систему власти

25.06.2018
Украинский рок-музыкант и лидер группы ”Океан Эльзы” Святослав Вакарчук призвал украинцев уничтожить действующую на данный момент систему власти, передает Эхо. По его мнению, место чиновников должны занять представители народа. ”Вы как охотники против системы должны попасть в нее и уничтожить ее для того, чтобы больше никогда она не разъедала, как раковая опухоль, эту многострадальную страну, которая заслуживает совсем других вещей”, — сказал музыкант в интервью ”Радио Свобода”.
Подробнее

За прошедшие праздничные дни полиция задержала почти 150 водителей в нетрезвом состоянии

25.06.2018
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 83 водителей в состоянии алкогольного опьянения и двоих в наркотическои опьянении.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО и ВИДЕО. "Алые паруса-2018": Смотрите, как прошла самая незабываемая ночь в Санкт-Петербурге

24.06.2018
Сегодня ночью в Санкт-Петербурге состоялось грандиозное шоу “Алые паруса”, аналогов которому нет нигде в мире. Самый главный выпускной России собрал несколько сот тысяч человек на набережной Невы.
Подробнее