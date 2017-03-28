Избирком Санкт-Петербурга дал ход референдуму по Исаакиевскому собору

Избирательная комиссия Петербурга на заседании во вторник зарегистрировала инициативную группу по организации референдума по вопросу принадлежности Исаакиевского собора.

14 марта избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группы референдума, поскольку ходатайство не соответствовало требованиям закона. Однако прямо на заседании комиссии депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский передал председателю Горизбиркома Виктору Панкевичу новую заявку, в которой были исправлены ошибки.

Инициативная группа граждан подала в городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга заявку на проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса на крови. В инициативную группу вошли 22 человека, в том числе шесть депутатов Законодательного собрания от "Яблока", "Справедливой России" и "Партии роста", представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и градозащитники.

Горожанам предлагается ответить на следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?".

По мнению авторов инициативы, все три собора должны остаться частью государственных музеев и не передаваться религиозным организациям при условии проведения в них церковных служб.