Избирком РФ отменил результаты выборов губернатора в Приморье

"Итоги выборов невозможно признать достоверными. Краевая избирательная комиссия учитывает, что существенное нарушение голосования могут служить основанием для признания выборов незаконными. На основании изложенного предлагаю принять следующее решение: признать итоги выборов недействительными", — сказала председатель крайизбиркома Татьяна Гладких, вынося вопрос на голосование.

Второй тур выборов губернатора Приморья прошел 16 сентября. После подсчета 95 процентов протоколов, действующий губернатор-единоросс Андрей Тарасенко проигрывал своему сопернику, коммунисту Андрею Ищенко с разрывом почти в 6 процентов, однако после обработки 99 процентов Тарасенко неожиданно вышел на первое место.

Предполагаемая цель фальсификаций

Между тем интернет-портал The Bell выдвинул версию, согласно которой настоящей целью массовых фальсификаций на выборах в Приморском крае была не победа действующего губернатора Андрея Тарасенко, а последующая отмена результатов голосования.

Когда в штабе Тарасенко поняли, что его соперник Андрей Ищенко выигрывает с крупным отрывом, там "началась паника", пишет издание. По словам близкого к штабу Тарасенко источника, для победы губернатора понадобилось бы "править" результаты на 15 процентов. Поэтому ночью в крупных городах начался "массовый вброс" с целью отмены результатов выборов.