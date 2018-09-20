20.09.2018, 12:10

Избирком РФ отменил результаты выборов губернатора в Приморье

 (23)
Deutsche Welle
EST
Избирком РФ отменил результаты выборов губернатора в Приморье
Foto: YURI MALTSEV, REUTERS

Избирательная комиссия Приморского края отменила итоги выборов второго тура губернатора региона. За это решение проголосовали 12 из 13 членов избиркома, один высказался против, сообщает "Интерфакс" в четверг, 20 сентября. Накануне ЦИК РФ рекомендовал краевой комиссии отменить выборы в Приморье из-за массовых нарушений и фальсификаций.

"Итоги выборов невозможно признать достоверными. Краевая избирательная комиссия учитывает, что существенное нарушение голосования могут служить основанием для признания выборов незаконными. На основании изложенного предлагаю принять следующее решение: признать итоги выборов недействительными", — сказала председатель крайизбиркома Татьяна Гладких, вынося вопрос на голосование.

Второй тур выборов губернатора Приморья прошел 16 сентября. После подсчета 95 процентов протоколов, действующий губернатор-единоросс Андрей Тарасенко проигрывал своему сопернику, коммунисту Андрею Ищенко с разрывом почти в 6 процентов, однако после обработки 99 процентов Тарасенко неожиданно вышел на первое место.

Предполагаемая цель фальсификаций

Между тем интернет-портал The Bell выдвинул версию, согласно которой настоящей целью массовых фальсификаций на выборах в Приморском крае была не победа действующего губернатора Андрея Тарасенко, а последующая отмена результатов голосования.

Когда в штабе Тарасенко поняли, что его соперник Андрей Ищенко выигрывает с крупным отрывом, там "началась паника", пишет издание. По словам близкого к штабу Тарасенко источника, для победы губернатора понадобилось бы "править" результаты на 15 процентов. Поэтому ночью в крупных городах начался "массовый вброс" с целью отмены результатов выборов.

Выдвигая эту версию, The Bell, в частности, ссылается на сообщение "Хотим отменять выборы", которое отправил своему знакомому политтехнолог, работавший в штабе приморского губернатора. С таким толкованием случившегося согласен и один из бывших сотрудников администрации президента России. По его словам, программа-максимум была — дотянуть Тарасенко до победы, но когда стало понятно, что сделать это уже не удастся, пришлось задействовать сценарий с фальсификациями и последующей отменой выборов, сообщает The Bell.

Новые выборы до конца года

Новые выборы губернатора Приморского края после признания предыдущих недействительными должны будут пройти не позже чем через три месяца.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко остается главой региона до новых выборов, заявил журналистам представитель ЦИК РФ Сиявшах Шапиев. "Он остается исполняющим обязанности, пока другой не избран. До проведения выборов и подведения итогов голосования он остаётся", — сказал Шапиев.

В свою очередь кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко намерен обжаловать в суде решение избиркома об отмене результатов выборов главы Приморья. "Мы уже подали исковые заявления в суд. Я лично подал уже несколько исковых заявлений в суд по Уссурийску. Сейчас готовятся исковые заявления по городам Артем, Уссурийск, Владивосток. А также иск на отмену сегодняшнего решения, принятого не в рамках законодательства" — заявил он агентству "Интерфакс — Дальний Восток".

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: На волоске от смерти! Водитель чуть не наехал на спавшего посреди дороги пьяного мужчину

20.09.2018
В Вырумаа на запись видеорегистратора попал ужасающий кадр, где двигавшийся по шоссе в темное время суток водитель чуть не наехал на спавшего посреди дороги пьяницу.
Подробнее



ФОТО DELFI: Горхолл медленно разваливается на части. Любимое место отдыха гостей и жителей столицы опасно для жизни?

20.09.2018
Delfi написал Владимир, обеспокоенный состоянием крыши Горхолла в Таллинне, где многие гости и жители столицы любят наслаждаться красивым видом на море и город. По словам читателя, находиться на крыше здания опасно для жизни.
Подробнее


Клиент Ryanair негодует: рейс в Таллинн задерживается, а пассажиров держат в самолете и требуют огромную сумму за воду

20.09.2018
Пассажирам, которые, находясь в самолете, уже более двух часов ожидают вылета, кажется, что авиакомпания делает все возможное, чтобы избежать выплат компенсаций.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €

Убийство, которое потрясло всю страну: тайна последних часов жизни басиста популярного эстонского ансамбля

20.09.2018
Занимающаяся расследованием дела прокурор Диана Хелила говорит, что этот случай мог бы послужить сигналом для всех, кто только что развелся. ”Нужно следовать договоренностям и быть более осторожными”, — передает ее слова Eesti Ekspress.
Подробнее

Ремонт на Гонсиори не состоялся. Владелец кафе: у нас весь день не было клиентов

20.09.2018
В среду в редакцию Delfi позвонил владелец кафе на улице Гонсиори с очередной жалобой на ремонт. Власти города предупредили заранее, что во вторник полностью будет перекрыт отрезок улицы, но никаких ремонтных работ в тот день не происходило. По словам предпринимателя, в его кафе в этот день почти не приходили клиенты, так как думали, что улица перекрыта.
Подробнее


Примите участие в съемках нового телепроекта о Русском театре Эстонии на канале ETV+

20.09.2018
Телеканал ETV+ и Русский театр Эстонии приступают к съемкам совместного телепроекта, который позволит узнать поближе ведущих актеров театра, послушать удивительные истории из их театральной деятельности и познакомиться с теми деталями из жизни театра, которые обычно скрыты от глаз зрителей.
Подробнее