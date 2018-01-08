Избирательный фонд Владимира Путина полностью сформирован

В избирательный фонд Владимира Путина к данному моменту поступило более 400 млн рублей, из них более 9 млн уже потрачено на изготовление и распространение агитационной продукции.

Эти данные содержатся в документе о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, опубликованном на сайте Центризбиркома, и были предоставлены в ЦИК филиалами Сбербанка, в которых открыты избирательные счета кандидатов на пост президента.

Согласно материалам, в избирательный фонд Путина поступило 400 030 935 рублей в виде пожертвований от юридических лиц, среди которых партия "Единая Россия" (28 млн рублей).

Как указывается в документе, к настоящему моменту из фонда было израсходовано 14,4 млн, 9,1 млн из которых потрачено на "изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов".

Законом установлено, что предельная сумма всех расходов кандидата из его фонда не может превышать 400 млн рублей. Таким образом, фонд Владимира Путина, который баллотируется на пост в качестве самовыдвиженца, сформирован в полном объеме.

В документе на сайте ЦИК содержатся сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 13 кандидатов на пост президента. Всего в фонды всех кандидатов за это время поступило 656 млн 121 тыс. 372 рубля, израсходовано 29,5 млн.

Другие кандидаты

У Путина на данный момент самый большой избирательный фонд.

На втором месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский — в его фонд поступило более 200 млн рублей. Из них он пока ничего не потратил.

На третьем месте бизнес-омбудсмен Борис Титов, в его фонде — 20,7 млн рублей, из них на агитационную продукцию потрачено 2,2 млн рублей.

Избирательный фонд телеведущей Ксении Собчак сейчас составляет 19,4 млн рублей, из них потрачено 3,6 млн — на "финансовое обеспечение сбора подписей".

В фонд лидера "Яблока" Григория Явлинского поступило 15 млн рублей, из которого уже потрачено 9,4 млн, из них 1,6 млн — на финансовое обеспечение сбора подписей.

Самый маленький избирательный фонд сейчас у кандидата на пост президента от КПРФ Павла Грудинина — в его фонде пока 1 тысяча 66 рублей, из которых ничего не потрачено.

После успешного прохождения этапа выдвижения кандидат на пост президента должен открыть специальный избирательный фонд, из которого впоследствии берутся средства на избирательную кампанию.

Согласно действующему законодательству, фонд формируется из собственных средств кандидата, средств партии, выдвинувшей его в качестве кандидата, пожертвований юридических и физических лиц. Эти средства кандидат может потратить на обеспечение сбора подписей, агитацию, оплату консультационных и информационных услуг.