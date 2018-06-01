01.06.2018, 14:32

Из зоопарка в Германии сбежали хищники: львы, тигры, ягуар и медведь

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медведя застрелили
Deutsche Welle
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Foto: Rauno Volmar

Из зоопарка в национальном парке Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в пятницу, 1 июня, сбежали два льва, ягуар, два тигра и медведь. Об этом агентству AFP сообщил пресс-секретарь районной администрации в Битбурге.

По его данным, инцидент произошел в зоопарке в городе Люнебах. Здесь на 30 гектарах содержатся примерно 400 животных, в том числе и экзотических пород. Таких, к примеру, как сибирский тигр, львы и ягуары.

По данным агентства, медведя удалось застрелить вскоре после побега, поиск других зверей продолжается. К поисковой операции привлечено большое количество людей. Местным жителям рекомендовано не покидать своих жилищ, а, увидев сбежавшее животное, немедленно проинформировать полицию.

Это не первый случай в Германии, когда дикие животные вырываются на свободу. В 2016 году из своего вольера удалось сбежать двум львам. Один из хищников был застрелен, второго удалось вернуть в клетку.

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