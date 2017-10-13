Из здания Совета ЕС в Брюсселе эвакуировали кухонный персонал из-за "вредных паров"

В пятницу, 13 октября, в здании Совета Европейского союза в Брюсселе произошло распространение неких "вредных паров". Причиной стали технические проблемы с вентиляцией на кухнях. Отравившийся токсичными парами кухонный персонал эвакуировали.

Инцидент произошел в здании "Европа", говорится в сообщении генерального секретаря Совета ЕС на сайте организации. "Техническая проблема, повлиявшая на вентиляцию на кухнях здания "Европа", создавшая вредные пары на кухнях, привела к тому, что несколько кухонных работников отравились", — сообщил глава ведомства.

В результате пятеро были госпитализированы, сообщили в экстренных службах. Всего отравление получили 15 человек, сообщает Yahoo News со ссылкой на AFP. "На уровне кухни возникло плохое сочетание химических продуктов. Это привело к появлению паров, из-за которых 15 человек отравились", — рассказал агентству Пьер Мейс, представитель экстренных служб Брюсселя.

"Бельгийские пожарные и медицинские службы были привлечены сегодня для расследования ситуации и эвакуации персонала кухни, который почувствовал себя плохо. В первую очередь руководствуясь принципами безопасности, мы решили, посовещавшись с бельгийскими властями, эвакуировать персонал из здания "Европа" в здание Юстуса Липсиуса в качестве меры предосторожности", — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняется источник проблемы, отметил генсек. В расследовании принимают участие бельгийские службы.

В Совете ЕС заверили, что инцидент не помешает проведению предстоящего заседания Евросовета, которое должно пройти 19-20 октября.

Здание "Европа" (Europa) является резиденцией Европейского совета и Совета ЕС. Оно располагается на улице де ла Луа в Европейском квартале Брюсселя.

Главная архитектурная особенность здания — многоэтажная конструкция в форме гигантского фонаря, вмещающая в себя основные залы для заседаний. Ее Евросовет и Совет ЕС используют в качестве своей эмблемы. В СМИ можно встретить сравнения этой части здания с яйцом.

"Европа" сочетает в себе часть разрушенного и впоследствии восстановленного блока Резидентского дворца и постмодернистский дизайн бельгийского архитектора Филиппа Самина.