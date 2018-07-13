13.07.2018, 11:54

Из-за визита Путина и Трампа на границах Финляндии вводится временный погранконтроль


rus.delfi.ee
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Seigad Soomest
Ettevõtted laienevad Soome.Foto: Eero Vabamägi

Временный погранконтроль на внутренних границах Шенгенской зоны начнется сегодня во второй половине дня, сообщает Yle.

Меры по обеспечению безопасности в связи с визитом в Финляндию Владимира Путина и Дональда Трампа предпринимаются на пунктах пересечения границы Финляндии.

Вплоть до вторника постоянный контроль будет осуществляться в портах Хельсинки и Турку и аэропортах Хельсинки-Вантаа и Турку.

Согласно сообщению пограничной службы, по причине дополнительных проверок не должно возникнуть больших очередей, однако на пункты пересечения границы стоит приезжать заранее.

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