Из-за визита Путина и Трампа на границах Финляндии вводится временный погранконтроль

Временный погранконтроль на внутренних границах Шенгенской зоны начнется сегодня во второй половине дня, сообщает Yle.

Меры по обеспечению безопасности в связи с визитом в Финляндию Владимира Путина и Дональда Трампа предпринимаются на пунктах пересечения границы Финляндии.

Вплоть до вторника постоянный контроль будет осуществляться в портах Хельсинки и Турку и аэропортах Хельсинки-Вантаа и Турку.

Согласно сообщению пограничной службы, по причине дополнительных проверок не должно возникнуть больших очередей, однако на пункты пересечения границы стоит приезжать заранее.