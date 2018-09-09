09.09.2018, 15:14

Из-за ухудшения экологической ситуации Украина закрыла пропускные пункты на въезд в Крым

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РИА "Новости"
EST 3
Из-за ухудшения экологической ситуации Украина закрыла пропускные пункты на въезд в Крым
Foto. TASS

Украина закрыла пункты пропуска "Чаплынка" и "Каланчак" на въезд в Крым в связи с ухудшением экологической ситуации в Херсонской области, заявил в четверг председатель Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев.

В Армянске 4 сентября зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский Титан" было решено остановить на две недели. Полная остановка производства предприятия произойдет 9 сентября. Глава республики Сергей Аксенов ранее заверил, что здоровью жителей ничего не угрожает. При этом, в качестве предупредительных мер, из Армянска и близлежащих сел были вывезены более 4 тысяч детей, которых разместили за государственный счет в санаториях.

"Мы закрываем КПВВ (контрольно-пропускные пункты въезда-выезда — ред.) "Каланчак" и "Чаплынка" на въезд в Крым", — сказал Гордеев в эфире телеканала "112 Украина", отметив, что эти пункты уже не работают. При этом пункт пропуска "Чонгар" открыт на въезд в Крым и все желающие попасть на полуостров перенаправляются туда.

Советник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что во временно закрытых КПП продолжают дежурить пограничники. "Пропуск граждан и транспортных средств (через закрытые пункты — ред.) будут осуществлять только в экстренных случаях и в случае крайней необходимости", — написал он на своей странице в Facebook.

Крымское погрануправление ФСБ РФ подтвердило, закрытие пунктов пропуска. "В 17.50 без объяснения причин, госпогранслужба Украины в одностороннем порядке остановила пропуск транспортных средств на своих пунктах пропуска "Каланчак" и "Чаплинка", — сказали РИА Новости в ведомстве. В погрануправлении отметили, что российские пограничники готовы в любой момент возобновить пропуск граждан и автомобилей. "На данный момент все транспортные средства и граждане направляются на работающий пункт пропуска "Джанкой", — сказали в ведомстве.

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