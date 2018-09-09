Из-за ухудшения экологической ситуации Украина закрыла пропускные пункты на въезд в Крым

В Армянске 4 сентября зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский Титан" было решено остановить на две недели. Полная остановка производства предприятия произойдет 9 сентября. Глава республики Сергей Аксенов ранее заверил, что здоровью жителей ничего не угрожает. При этом, в качестве предупредительных мер, из Армянска и близлежащих сел были вывезены более 4 тысяч детей, которых разместили за государственный счет в санаториях.

"Мы закрываем КПВВ (контрольно-пропускные пункты въезда-выезда — ред.) "Каланчак" и "Чаплынка" на въезд в Крым", — сказал Гордеев в эфире телеканала "112 Украина", отметив, что эти пункты уже не работают. При этом пункт пропуска "Чонгар" открыт на въезд в Крым и все желающие попасть на полуостров перенаправляются туда.

Советник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что во временно закрытых КПП продолжают дежурить пограничники. "Пропуск граждан и транспортных средств (через закрытые пункты — ред.) будут осуществлять только в экстренных случаях и в случае крайней необходимости", — написал он на своей странице в Facebook.