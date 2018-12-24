24.12.2018, 17:30

Из-за угрозы обрушения небоскреба в Сиднее эвакуировали около трех тысяч человек

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rus.delfi.ee
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Из-за угрозы обрушения небоскреба в Сиднее эвакуировали около трех тысяч человек
Foto: AP

В Сиднее в Австралии из-за угрозы обрушения небоскреба эвакуировали 3 тысячи человек, сообщает издание "Буквы" со ссылкой на британскую телерадиокомпанию ВВС.

"3000 человек были эвакуированы после того, как жители недавно построенного многоэтажного дома в Австралии сообщили, что слышали "трескающиеся звуки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители обнаружили трещину в 33-этажной Опаловой башне в Олимпийском парке Сиднея.

Кроме того, выяснилось, что здание сдвинулось на 2 мм.

Эвакуация также затронула жителей близлежащих зданий в радиусе 1 км.

В электронном письме к жителям соседнего многоквартирного дома говорится, что эвакуация была проведена, потому что "существует вероятность того, что башня рухнет".

Стоит отметить, что строительство этого небоскреба, по данным ВВС, завершилось в начале нынешнего года.

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