Из-за угрозы обрушения небоскреба в Сиднее эвакуировали около трех тысяч человек

"3000 человек были эвакуированы после того, как жители недавно построенного многоэтажного дома в Австралии сообщили, что слышали "трескающиеся звуки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители обнаружили трещину в 33-этажной Опаловой башне в Олимпийском парке Сиднея.

Кроме того, выяснилось, что здание сдвинулось на 2 мм.

Эвакуация также затронула жителей близлежащих зданий в радиусе 1 км.

В электронном письме к жителям соседнего многоквартирного дома говорится, что эвакуация была проведена, потому что "существует вероятность того, что башня рухнет".

Стоит отметить, что строительство этого небоскреба, по данным ВВС, завершилось в начале нынешнего года.