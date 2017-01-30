Из-за передачи Исаакия увольнение грозит почти 160 музейщикам

Почти 160 сотрудников государственного музея-памятника (ГМП) "Исаакиевский собор" лишатся работы в случае передачи объекта в управление Русской православной церкви, сообщил в интервью Интерфаксу директор учреждения Николай Буров.

"В жизни музея наступают серьезные изменения, которые коснутся и жизни сотрудников. Как ни просчитывай, получается, что 158 человек при изъятии Исаакиевского собора нужно будет трудоустраивать. […] Мне очень жаль, потому что это специалисты, которые воспитывались этим музеем и работали на него многие годы, а кое-кто и десятилетия", — сказал он.

Буров также предположил, что следующим музейным объектом, который передадут РПЦ, будет петербургский Храм Спаса на Крови, также входящий в состав музейного комплекса "Исаакиевский собор".

"Я думаю, что Спас буквально следующий, у меня есть такое предчувствие. Не знаю про Петропавловский собор, но это тоже было бы неверным, как мне кажется", — добавил он.

Петербургская епархия обратилась к Полтавченко с просьбой передать ей Исаакиевский собор летом 2015 года и получила отказ. В январе 2017 года губернатор изменил свое решение. В его администрации сообщили, что это произошло после общения Полтавченко с патриархом.

Решение передать Русской православной церкви в безвозмездное пользование Исаакиевский собор, являющийся городской собственностью, вызвало бурные протесты общественности.

Противники решения указывают, что Исаакиевский собор не получал финансирования из бюджета Петербурга и заработал в 2016 году на билетах 783 млн рублей (13 млн долларов), из которых 100 млн рублей отдал в виде налогов в городскую казну. Столько же музей потратил на реставрацию собора и содержание музейного комплекса.

Представители РПЦ объяснили, как должен будет функционировать собор после его передачи церкви. Церковь возьмет на себя текущее содержание храма, а "глобальные реставрации, огромные реставрации" будут вестись в том числе за счет государства, сказал епископ Тихон (Шевкунов). Он также пообещал, что РПЦ не будет вводить никаких ограничений на посещение Исаакиевского собора, за исключением времени богослужений.