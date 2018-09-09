09.09.2018, 14:50

Из-за нового российского таможенного закона и на границе Финляндии с РФ образовались километровые очереди из автомобилей

 (22)
таможня пытается договориться
rus.delfi.ee
EST 6
Из-за нового российского таможенного закона и на границе Финляндии с РФ образовались километровые очереди из автомобилей
Foto: Juri Belinski, TASS/All Over Press/ Vida Press

Финская Таможня ведет переговоры с российской стороной для урегулирования ситуации, рассказывает финский новостной портал Yle.

Начальник пресс-службы Таможни Мика Паркконен в интервью Yle заявил, что на МАПП Ваалимаа в субботу днем образовалась километровая очередь из машин, желающих попасть в Россию. Движение стоит из-за новых российских таможенных правил.

– Российская таможня в настоящее время пропускает 8-10 машин в час, — говорит Паркконен.

По его словам, ситуация стала для финской таможни полной неожиданностью.

– Мы связывались с российскими коллегами для разъяснения ситуации. Нам рассказали, что они должны соблюдать новые правила.

Согласно новым правилам, на российской территории без уплаты сборов и пошлин может находиться не более одного иностранного транспортного средства одного собственника.

Министр внешней торговли и развития Анне-Мари Виролайнен (Коалиционная партия) в программе Yle TV 1 Ykkösaamu заявила, что введение новых правил стало для нее неожиданным. Она надеется, что таможенники двух стран обсудят вопрос, и если не будет найдено решения, она готова вынести вопрос на рассмотрение Межправительственной российско-финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству.

По словам представителя Таможни Мики Паркконена, они сейчас выясняют, что из себя представляет новый российский закон и как он применяется.

– Мы поднимем вопрос об этих новых препятствиях при пересечении границы в ходе официальных переговоров с нашими российскими коллегами.

По словам Паркконена, в финской Таможне пока не знают, идет ли речь о новом налоге или о залоге.

Таможня рекомендует гражданам подумать, стоит ли вообще ехать в Россию, пока ситуация не урегулирована.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Из-за ухудшения экологической ситуации Украина закрыла пропускные пункты на въезд в Крым

09.09.2018
Украина закрыла пункты пропуска "Чаплынка" и "Каланчак" на въезд в Крым в связи с ухудшением экологической ситуации в Херсонской области, заявил в четверг председатель Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев.
Подробнее



У 47 злостных латвийских неплательщиков алиментов отобрали водительские права

09.09.2018
Министерство юстиции Латвии вместе с Фондом гарантии средств содержания начало применять реальные санкции для длительных неплательщиков алиментов — запрет на вождение транспортного средства. В августе водительские права были отняты у 47 человек, сообщает латвийский Delfi.
Подробнее

ВИДЕО: Константин Васильев о проигрыше грекам: нам не хватило мастерства и спокойствия

09.09.2018
В субботу, 8 сентября, в Таллинне состоялась первая игра сборной Эстонии в Лиге Наций против Греции. Итог встречи - 0:1, единственный гол забил полузащитник Фортунас. Смотрите комментарий капитана, лучшего игрока матча Константина Васильева.
Подробнее

Стало известно, где, скорее всего, откроется первый в Эстонии магазин ”Икеа”

09.09.2018
В сфере недвижимости говорят, что примерно через полтора месяца ”Икеа” сообщит, когда именно в 2019 году в Эстонии откроет первый магазин. Место уже якобы известно — это поселок Юри в волости Рае, Харьюмаа.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €


БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ| Таллиннский марафон закончился. Подводим итоги забегов

09.09.2018
В воскресенье, 9 сентября, прошел Таллиннский марафон. Победил в марафоне (42,2 км) эстонец Роман Фости. В полумарафоне (21,1 км) занял первое место его соотечественник Тийдрек Нурме. Смотрите фотогалерею!
Подробнее


ФОТО DELFI: В Ивангороде проходит исторический фестиваль ”Ивангородский рубеж”. У него есть два больших недостатка

09.09.2018
В Ивангородской крепости в этот уикенд проходит фестиваль ”Ивангородский рубеж”, посвященный рыцарскому периоду и собравший любителей истории со всей России. При всех его неопоримых достоинствах у фестиваля есть два серьезных недостатка — всего одна урна для мусора на всю крепость и ни одной точки питания.
Подробнее