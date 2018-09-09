Из-за нового российского таможенного закона и на границе Финляндии с РФ образовались километровые очереди из автомобилей

Начальник пресс-службы Таможни Мика Паркконен в интервью Yle заявил, что на МАПП Ваалимаа в субботу днем образовалась километровая очередь из машин, желающих попасть в Россию. Движение стоит из-за новых российских таможенных правил.

– Российская таможня в настоящее время пропускает 8-10 машин в час, — говорит Паркконен.

По его словам, ситуация стала для финской таможни полной неожиданностью.

– Мы связывались с российскими коллегами для разъяснения ситуации. Нам рассказали, что они должны соблюдать новые правила.

Согласно новым правилам, на российской территории без уплаты сборов и пошлин может находиться не более одного иностранного транспортного средства одного собственника.

Министр внешней торговли и развития Анне-Мари Виролайнен (Коалиционная партия) в программе Yle TV 1 Ykkösaamu заявила, что введение новых правил стало для нее неожиданным. Она надеется, что таможенники двух стран обсудят вопрос, и если не будет найдено решения, она готова вынести вопрос на рассмотрение Межправительственной российско-финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству.

По словам представителя Таможни Мики Паркконена, они сейчас выясняют, что из себя представляет новый российский закон и как он применяется.

– Мы поднимем вопрос об этих новых препятствиях при пересечении границы в ходе официальных переговоров с нашими российскими коллегами.

По словам Паркконена, в финской Таможне пока не знают, идет ли речь о новом налоге или о залоге.

Таможня рекомендует гражданам подумать, стоит ли вообще ехать в Россию, пока ситуация не урегулирована.