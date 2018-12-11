11.12.2018, 13:40

Из-за неисправного вагона эстонской госкомпании Operail в России с рельсов сошел поезд

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rus.delfi.ee
EST 7
Operaili veduri C30-M esitlus ja ristimine
фото иллюстративноеFoto: Kaspar Pokk

Железнодорожная авария произошла в конце ноября под Омском, где с рельсов сошел грузовой поезд, перевозивший военную технику. По предварительной информации Следственного комитета России, причиной аварии могла стать поломка колесных пар вагона, который ремонтировали в Тапаском депо эстонской госкомпании Operail (прежнее название EVR Cargo), передает rus.err.ee.

Как пишет экономическое издание Äripäev, госкомпании могут грозить иски на десятки миллионов евро.

ТАСС сообщил, что сход грузовых вагонов произошел на участке Называевская — Ишим Свердловской железной дороги 30 ноября. По данным пресс-службы СвЖД, с пути сошло 35 вагонов грузового поезда, был нарушен габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть. Предварительной причиной схода вагонов является дефект рельса.

По данным Äripäev, Следственный комитет России пришел к предварительным выводам, что одной из причин аварии стал универсальный вагон фирмы Operail, который ранее прошел по этому маршруту и его колесная пара повредила рельсы. Из-за поврежденных рельсов перевернулся грузовой поезд, перевозивший военную технику.

В протоколе следователей указывается на качество ремонта вагонов в депо Тапа. После аварии российские специалисты проверили в Тапа 51 вагон и пришли к выводу, что 12 из них не соответствовали техническим требованиям.

В сентябре 2015 года состав EVR Cargo сошел с путей в Екатеринбурге. Россия запретила эксплуатацию на своей территории вагонов, которые ремонтировались в депо Тапа.

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