Из-за неисправного вагона эстонской госкомпании Operail в России с рельсов сошел поезд

Как пишет экономическое издание Äripäev, госкомпании могут грозить иски на десятки миллионов евро.

ТАСС сообщил, что сход грузовых вагонов произошел на участке Называевская — Ишим Свердловской железной дороги 30 ноября. По данным пресс-службы СвЖД, с пути сошло 35 вагонов грузового поезда, был нарушен габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть. Предварительной причиной схода вагонов является дефект рельса.

По данным Äripäev, Следственный комитет России пришел к предварительным выводам, что одной из причин аварии стал универсальный вагон фирмы Operail, который ранее прошел по этому маршруту и его колесная пара повредила рельсы. Из-за поврежденных рельсов перевернулся грузовой поезд, перевозивший военную технику.

В протоколе следователей указывается на качество ремонта вагонов в депо Тапа. После аварии российские специалисты проверили в Тапа 51 вагон и пришли к выводу, что 12 из них не соответствовали техническим требованиям.

В сентябре 2015 года состав EVR Cargo сошел с путей в Екатеринбурге. Россия запретила эксплуатацию на своей территории вагонов, которые ремонтировались в депо Тапа.