Из-за нарушений при строительстве космодрома "Восточный" возбуждено более 140 дел

С 2014 года Генпрокуратура РФ выявила в общей сложности 17 тысяч нарушений при строительстве космодрома "Восточный", сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной. По фактам нарушений возбуждено более 140 уголовных дел, заявил он, выступая во вторник, 20 ноября, на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

По его словам, среди выявленных нарушений — затягивание сроков строительства, многомиллиардные хищения бюджетных средств. "И вопиющая история, когда не соблюдались даже строительные нормы и правила — были проблемы с пусковым стволом, когда бетон не соответствовал качеству, что могло провоцировать аварии", — указал представитель Генпрокуратуры.

Более тысячи человек привлечены к ответственности

По данным ведомства, более тысячи человек уже привлечены к ответственности в этой связи, в их числе — должностные лица. "Прокуратура осуществила свыше 14 тысяч мер прокурорского реагирования, в том числе направлялись иски в суд", — отметил далее Куренной.

Выявлением нарушений занимаются ряд ведомств, в том числе Главная военная прокуратура. Кроме того, создана межведомственная рабочая группа. Только военная прокуратура в 2018 году выявила 78 нарушений, в связи с чем удалось вернуть в бюджет 23 миллиона рублей, к ответственности привлечены 14 компаний и должностных лиц.

Одно из уголовных дел

17 ноября Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении очередного уголовного дела о хищениях на строительстве космодрома "Восточный". Дело открыто по факту хищения 70 млн рублей, выделенных на постройку административного комплекса космодрома.