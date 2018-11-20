Из-за нарушений при строительстве космодрома "Восточный" возбуждено более 140 дел
За последние четыре года Генпрокуратура выявила 17 тысяч нарушений, связанных со строительством космодрома "Восточный".
За последние четыре года Генпрокуратура выявила 17 тысяч нарушений, связанных со строительством космодрома "Восточный".
С 2014 года Генпрокуратура РФ выявила в общей сложности 17 тысяч нарушений при строительстве космодрома "Восточный", сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной. По фактам нарушений возбуждено более 140 уголовных дел, заявил он, выступая во вторник, 20 ноября, на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".
По его словам, среди выявленных нарушений — затягивание сроков строительства, многомиллиардные хищения бюджетных средств. "И вопиющая история, когда не соблюдались даже строительные нормы и правила — были проблемы с пусковым стволом, когда бетон не соответствовал качеству, что могло провоцировать аварии", — указал представитель Генпрокуратуры.
По данным ведомства, более тысячи человек уже привлечены к ответственности в этой связи, в их числе — должностные лица. "Прокуратура осуществила свыше 14 тысяч мер прокурорского реагирования, в том числе направлялись иски в суд", — отметил далее Куренной.
Выявлением нарушений занимаются ряд ведомств, в том числе Главная военная прокуратура. Кроме того, создана межведомственная рабочая группа. Только военная прокуратура в 2018 году выявила 78 нарушений, в связи с чем удалось вернуть в бюджет 23 миллиона рублей, к ответственности привлечены 14 компаний и должностных лиц.
17 ноября Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении очередного уголовного дела о хищениях на строительстве космодрома "Восточный". Дело открыто по факту хищения 70 млн рублей, выделенных на постройку административного комплекса космодрома.
В качестве подозреваемых фигурируют учредитель и гендиректор проектно-строительной компании "Микос" Сергей Островский, являющийся одновременно главным инженером проекта оснащения космодрома в 31-м государственном проектном институте специального строительства, а также "неустановленные участники преступной группы".
Как сообщил СКР, Островский знал, что у его фирмы "Микос" нет необходимых технических и кадровых ресурсов для составления проекта, но, используя связи с "Роскосмосе", дирекции "Восточного" и "Ипромашпроме", обманом убедил заключить договор с его фирмой. В 2013 году он с помощью подложных счетов получил на счет "Микоса" 70 млн рублей, но никаких работ так и не выполнил.
Строительство космодрома "Восточный" в Амурской области началось летом 2012 года. Реализация проекта сопровождалась громкими коррупционными скандалами. Административное здание космодрома до сих пор не построено.
Team leader for general ledger team
STORA ENSO PACKAGING AS ...
Tähtaeg: 05.12.2018
Kvaliteedijuht
VIČIŪNAI GRUPP (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 22.11.2018
Tarkvara- ja süsteemiarendajad/ süsteemianalüütik-…
EUROFINS SCIENTIFIC ...
Tähtaeg: 05.12.2018
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
TEADUSKESKUS AHHAA SA
Tähtaeg: 28.11.2018
Automaatikainsener
HORIZON TSELLULOOSI JA PABERI AS
Tähtaeg: 05.12.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.