Из-за аварии ”Союза” на МКС проведут крупнейшую операцию по утилизации мусора

Новые аккумуляторы на станцию доставили в сентябре, их должны были заменить после прибытия ”Союза”, но работы отложили. Грузовой корабль, который должен был забрать со станции старые аккумуляторы, уже улетел в ноябре.

Теперь замена аккумуляторов запланирована на февраль 2019 года. Старые батареи после замены закрепят на канадском манипуляторе Canadarm, а затем отпустят в свободный полет — они сгорят в плотных слоях атмосферы.

Источник РИА ”Новости” добавил, что до сих пор крупнейшей партией груза, который выбрасывали с МКС, был бак с аммиаком массой 640 килограммов. Его в 2007 году оттолкнул от манипулятора астронавт Клейтон Андерсон.