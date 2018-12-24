24.12.2018, 13:30

Из-за аварии ”Союза” на МКС проведут крупнейшую операцию по утилизации мусора


rus.delfi.ee
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ISS
ISSFoto: NASA, REUTERS

С Международной космической станции (МКС) сбросят 2,5 тонны старых аккумуляторных батарей, которые не удалось заменить вовремя из-за аварии корабля ”Союз МС-10” в октябре. Об этом рассказал неназванный источник РИА ”Новости” в российской ракетно-космической отрасли, передает "Медуза".

Новые аккумуляторы на станцию доставили в сентябре, их должны были заменить после прибытия ”Союза”, но работы отложили. Грузовой корабль, который должен был забрать со станции старые аккумуляторы, уже улетел в ноябре.

Теперь замена аккумуляторов запланирована на февраль 2019 года. Старые батареи после замены закрепят на канадском манипуляторе Canadarm, а затем отпустят в свободный полет — они сгорят в плотных слоях атмосферы.

Источник РИА ”Новости” добавил, что до сих пор крупнейшей партией груза, который выбрасывали с МКС, был бак с аммиаком массой 640 килограммов. Его в 2007 году оттолкнул от манипулятора астронавт Клейтон Андерсон.

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