Из всех СМИ финны больше всего доверяют Yle

В тройку лидеров, заслуживших наибольшее доверие, также вошли STT и MTV

Из всех СМИ финны больше всего доверяют материалам, которые предлагают общественная телерадиокомпания Yle, информационное агентство STT, а также медиаконцерн MTV.

Опрос о доверии к СМИ провел фонд развития муниципальной сферы, передает Yle.

В ходе опроса выяснилось, что теле- и радионовостям Yle доверяет более 80% респондентов. Для STT уровень доверия составляет 78%, а для MTV3 — 72%.Большая часть опрошенных также с доверием относилась к изданиям Helsingin Sanomat и Kauppalehti. Вечерним газетам доверяют меньше. Заслуживающими наименьшего доверия респонденты назвали новости в социальных сетях.

В опросе приняло участие более 1000 человек.