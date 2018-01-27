27.01.2018, 11:40

Из всех СМИ финны больше всего доверяют Yle

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rus.delfi.ee
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Netipervert
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

В тройку лидеров, заслуживших наибольшее доверие, также вошли STT и MTV

Из всех СМИ финны больше всего доверяют материалам, которые предлагают общественная телерадиокомпания Yle, информационное агентство STT, а также медиаконцерн MTV.

Опрос о доверии к СМИ провел фонд развития муниципальной сферы, передает Yle.

В ходе опроса выяснилось, что теле- и радионовостям Yle доверяет более 80% респондентов. Для STT уровень доверия составляет 78%, а для MTV3 — 72%.Большая часть опрошенных также с доверием относилась к изданиям Helsingin Sanomat и Kauppalehti. Вечерним газетам доверяют меньше. Заслуживающими наименьшего доверия респонденты назвали новости в социальных сетях.

В опросе приняло участие более 1000 человек.

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