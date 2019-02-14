Из Венесуэлы в Болгарию переведены многомиллионные суммы

По словам главного прокурора Болгарии Сотира Цацарова, который тоже участвовал в этой встрече, часть денег была переведена государственной нефтяной компанией Венесуэлы. Деньги поступили на трастовый счет в одном из болгарских банков. Его название не оглашается. Власти Болгарии подозревают, что речь идет об отмывании денег. В настоящее время все банки Болгарии проверяются на предмет получения крупных сумм денег из Венесуэлы.

Владельцем трастового счета, по словам Цацарова, является болгарский адвокат, имеющий гражданство сразу нескольких стран. Часть денег с этого счета была переведена на различные счета в других государствах. При этом переводы осуществлялись предположительно с фиктивными целями, такими как финансирование венесуэльской спортивной федерации или закупка продовольствия для Венесуэлы.