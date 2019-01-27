Из Третьяковской галереи похитили картину Куинджи "Ай-Петри. Крым"

Он отметил, что на "данный момент подтверждается факт отсутствия работы "Ай-Петри" и наличие в Третьяковской галерее большого количества полицейских".

"Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в Государственной Третьяковской галерее", — сказал представитель Минкультуры.

"Официальный комментарий о случившемся даст пресс-служба ГТГ и полиция, — добавил Кононов. — Минкультуры России подробно прокомментирует ситуацию, как только поступит официальная информация".

Позднее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что столичные полицейские уже ведут розыск неизвестных, похитивших картину Куинджи.

"Полиция устанавливает неизвестных, похитивших картину Архипа Куинджи. В полицию обратились работники охраны одного из музеев столицы с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией они увидели, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия. Сотрудниками установлено, что похищена работа Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", — сказала она.

По словам представителя МВД, по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также принимаются меры по розыску и задержанию неизвестных лиц.

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