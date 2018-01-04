Из Латвии выдворены два российских журналиста

Власти Латвии выдворили из страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву. По информации российских СМИ, Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности, она была помещена в следственный изолятор. Официального подтверждения с латвийской стороны пока нет.

Накануне из Латвии был выдворен супруг Ольги, журналист ТВЦ Анатолий Курлаев, который был задержан в Риге днем ранее. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис сообщил, что Курлаев был на неопределенный срок внесен в черный срок, раз в три года этот запрет пересматривается. При этом министр не назвал причину включения российского журналиста в черный список, куда, по его словам, в 2017 году были добавлены более 100 человек.

Фильм "НАТО у ворот"?

В интервью латвийскому порталу Rubaltic.ru Курлаев сообщил, что они с супругой прилетели в Ригу 1 января. По словам журналиста, запрет на въезд в Латвию действует с 2015 года. Причиной, возможно, стала его профессиональная деятельность, в частности, "фильм про Латвию", который, предположительно "не понравился латвийским властям".

По словам Курлаева, проблем с въездом в Латвию до сих пор не возникало в связи с тем, что при смене паспорта изменилось написание его имени в новом документе. Ранее журналист рассказал Первому каналу, что в 2015 году выпустил фильм "НАТО у ворот" "о жизни в Латвии и в целом об отношении к России".