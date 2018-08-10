10.08.2018, 20:41

Из Германии выдворяют все больше не получивших убежища мигрантов

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Deutsche Welle
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Freilassingusse jõudnutel on küll katus peakohal, aga vahel tuleb ikkagi traataia taga istuda, kuni nende kord tuleb ja võimud nendega tegeleda jõuavad.
фото иллюстративноеFoto: Teele Tammeorg

В 2017 году было принято почти 7,4 тысячи решений о высылке иностранцев, которым не предоставили убежища, двумя годами ранее этот показатель составлял 3,6 тысячи.

В 2017 году власти Германии выдворяют вдвое больше иностранцев, не получивших убежища, чем двумя годами ранее. В прошлом году постановления о высылке были приняты в отношении 7374 человек, в 2015 году данный показатель составлял 3604. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщила газета Neue Osnabrücker Zeitung, сославшись на имеющийся в ее распоряжении ответ правительства ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестае.

В случае принятия судом решения о высылке иностранца утрачивает силу его временное разрешение на пребывание. От граждан, в отношении которых приняты подобные постановления, требуют покинуть страну в установленные сроки. Если они не выполняют это требование, их могут выдворить в принудительном порядке.

Турки, украинцы и граждане бывших югославских республик

По сведениям МВД ФРГ, в центральном реестре иностранцев числятся почти 300 тысяч человек, в отношении которых уже были приняты постановления о высылке. Около 29 тысяч из них, по данным на 30 июня, еще не выехали из страны. При этом большинство решений о высылке (более 61 тысячи) касались иностранцев, проживающих в Северном Рейне — Вестфалии. Чаще всего такие постановления принимались в отношении турок, украинцев и граждан бывших югославских республик.

Между тем депутат бундестага от Левой партии Улла Йельпке (Ulla Jelpke) раскритиковала депортацию беженцев, в особенности детей и подростков. "Как раз эти молодые люди, часто выросшие в Германии, нуждаются в педагогической помощи, а не в депортации в страну, которую ни не знают и на языке которой они зачастую не говорят", — подчеркнула она.

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