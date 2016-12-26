В Черном море близ Сочи спасатели нашли и подняли на поверхность тело майора Романа Волкова — командира потерпевшего крушение самолета Ту-154 Министерства обороны РФ. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник, близкий к штабу поисковой операции. Позже агентства подтвердили, что его тело доставлено в Москву и опознано.

На месте катастрофы обнаружены тела еще двух погибших, сообщил ТАСС источник в силовых структурах, затем, по сообщению РИА "Новости", тело еще одного. "На текущий момент подняты останки порядка 80 человек", — сказал собеседник "Интерфакса" в оперативном штабе на месте ЧС.

На месте найдены три фрагмента фюзеляжа. "По состоянию на 19.00 мск в 1,8 км от берега найдены три фрагмента фюзеляжа самолета, два фрагмента фюзеляжа подняты на поверхность", — рассказал источник РИА "Новости" в военном ведомстве.

Поиски приказано продолжать, "пока не поднимут вообще все"

Близ Сочи продолжается поисковая операция с участием водолазов и глубоководных аппаратов, "черные ящики" пока не найдены. Поиск осложняется сильным течением, которое, как предполагается, могло отнести тела в воды Абхазии.

"Сегодня было распоряжение от руководства, что будем работать до победного конца, если так можно вообще тут сказать. Пока не поднимем вообще все", — сообщил источник "Новой газеты" в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России — флагмане поисков.

Специальная группа водолазов круглосуточно ведет поиски "черных ящиков — бортовых самописцев. "Их поиском на грунте круглосуточно занимается специальная группа водолазов", — информирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В 17:55, по сообщению Минобороны, на берег была доставлена часть фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 м. Кроме крупных фрагментов фюзеляжа, обнаружен правый двигатель самолета, добавил источник "Интерфакса".

В операции задействованы 70 сотрудников МЧС Абхазии, в районе крушения работают 45 судов и пять вертолетов, сообщили в Минобороны. Также в районе поиска увеличивается группировка беспилотной авиации. Приступили к мониторингу надводной обстановки еще два беспилотных летательных аппарата "Гранат-4", что позволило непрерывно осуществлять наблюдение во всех секторах поиска.

"В аэропорту Адлер осуществил посадку Ил-76, доставивший два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества", — говорится в сообщении военного ведомства, которое приводит "Интерфакс". Аппараты оборудованы манипуляторами для проведения сложных подводно-технических работ на большой глубине.

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, "в течение дня к поисковой операции присоединились два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества и дополнительные силы беспилотной авиации". "Для подъема со дна крупных частей самолета в район поисковой операции прибыл морской самоходный кран "Черноморец-11" грузоподъемностью до 100 тонн с грузовой платформой", — говорится в сообщении.

Всего в поисково-спасательной операции принимают участие 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и 5 вертолетов.

С наступлением темноты акватория моря подсвечивается прожекторами большой мощности и световыми башнями. В районе поиска назначен еще один — шестнадцатый дополнительный сектор. Для работы в нем направлены базовый тральщик "Минеральные воды", патрульный и водолазный катера, а также 24 водолаза, передает ТАСС.

Установлено, что взлетная скорость Ту-154 составляла 345 км/ч, что является штатной взлетной скоростью для судов данного типа. Место падения находилось на расстоянии 1,5 км в акватории Черного моря на траверзе Хосты.

К 15 часам по московскому времени в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России заявили, что "закончено обследование 100% надводной поверхности в районе поиска, в семи секторах полностью осмотрено дно".

Жители Сочи вышли на поиски первыми

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в первые часы после авиакатастрофы жители Сочи на личных катерах искали пассажиров, которые могли остаться в живых.

"Вчера это тронуло, наверное, всех жителей Сочи. В первые часы этой трагедии, как только стало известно, они на своих катерах, лодках вышли в море, как они говорят, спасать живых. Они надеялись, что кто-то еще, может быть, барахтается в воде", — цитирует Кондратьева РИА "Новости".

Краснодарский губернатор считает, что это в целом свойственно русскому народу — "бросить все и попытаться спасти соотечественника".

В Москве опознаны двое погибших

Между тем в Москве, куда извлеченные из моря тела доставляют для опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах, опознан первый погибший.

Источник РИА "Новости" в силовых структурах рассказал, что опознаны двое, это летчик Роман Волков и помощница начальника департамента культуры Министерства обороны Оксана Бадрутдинова. Источник ТАСС сообщил, что Волкова узнали еще при подъеме на берег по знакам отличия на форме.

Ранее сообщалось об 11 телах погибших, доставленных в столицу.

По словам источника, в морге, где проходит процесс опознания, дежурят бригады медиков и психологов. Специалисты находятся там для оказания помощи родственникам погибших.

Катастрофа могла произойти из-за перегруза и отказа техники

"Свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования, говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине — возможно, перегруза и технической неисправности — рухнул в море", — сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, очевидцы рассказали, что самолет необычно долго летел низко, не набирая высоту.

Приоритетной версией, по словам источника агентства, становится техническая неисправность. "Речь идет, скорее всего, о возможной поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты, либо недостаточной тяге двигателей. При этом не исключен и человеческий фактор, который мог способствовать возникновению критической ситуации", — подчеркнул источник.

Что касается версии о некачественном топливе, то одновременно с рухнувшим самолетом в сочинском аэропорту были заправлены и другие воздушные суда, которые безаварийно и без проблем в этой части совершили полеты.

Источник добавил, что "на данном этапе версия теракта практически исключена": "Имеющиеся материалы объективного характера, в том числе и показания очевидцев, опровергают эту версию". Версию теракта отмели и в спецслужбах.

В ФСБ рассматривают 4 рабочие версии

Российские спецслужбы не располагают данными о возможном теракте на борту самолета, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ).

"Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено", — говорится в сообщении.

"Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета", — отметили в ФСБ.

"По состоянию на настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора. С ними работают члены следственной группы", — добавили в ведомстве.

Минобороны запретило экспертам, следователям и спасателям общаться с прессой

Источник РИА "Новости", знакомый с ходом операции поисково-спасательных служб, сообщил, что на нескольких погибших пассажирах были надеты спасательные жилеты, однако Минобороны РФ опровергло это. "Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажирах разбившегося самолета Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты, — постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности", — заявили в ведомстве.

Источник "Новой газеты" в МЧС и источник, близкий к расследованию, тоже опровергли информацию о найденных телах в спасательных жилетах: "Такие тела не найдены. У людей не было времени сориентироваться и надеть жилеты, не было времени у экипажа организовать людей. Это совершенно точно, к сожалению".

При этом оба источника отметили, что вся официальная информация выдается лишь с санкции Министерства обороны, которое "фактически рулит и поиском, и расследованием", и до экспертов, следователей и спасателей доведен запрет на общение с прессой.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России подчеркивает, что "по этическим причинам" не будет "называть имена погибших, опознанных родственниками, без их согласия". "Вся информация отдельных СМИ о якобы обнаруженных в ходе поиска конкретных военнослужащих, а также причинах трагедии, не имеет ничего общего с действительностью". "Это выдумки конкретных авторов в погоне за цитированием, или гадания псевдоэкспертов, не имеющих доступа к реальной информации, — отмечает Департамент информации и массовых коммуникаций. — С первых часов после трагедии Минобороны достоверно информирует обо всех изменениях и фактах в ходе поисковой операции".

"Причины трагедии могут быть установлены только специалистами после обнаружения и исследования бортовых самописцев или черных ящиков. Их поиском на грунте круглосуточно занимается специальная группа водолазов", — говорится в сообщении.

Семьям погибших москвичей город выплатит по 1 млн рублей

Правительство Москвы выплатит по 1 млн рублей семьям москвичей, погибших в результате авиакатастрофы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства города в понедельник. Кроме того, им будут положены и федеральные выплаты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство российской столицы окажет всю необходимую помощь родственникам погибших в авиакатастрофе над Черным морем в минувшее воскресенье.

"Произошла страшная авиакатастрофа, унесшая десятки жизней, в том числе москвичей. Я еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким", — сказал Собянин в беседе с журналистами в понедельник.

По его словам, в ближайшее время городские власти примут необходимые решения для оказания помощи семьям погибших. "Городом будет оказана вся необходимая психологическая, материальная помощь семьям москвичей, которые погибли в этой страшной катастрофе", — подчеркнул мэр. Он добавил, что столичные власти активно работают с Минобороны РФ.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 25 декабря в 01:38 по московскому времени вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье и направлялся на авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии. В Сочи воздушное судно остановилось на дозаправку, о чем не было известно заранее. В 05:27 по Москве самолет пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Адлера. Позже стало известно, что лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

На борту воздушного судна находились 92 человека. Среди жертв катастрофы — 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, три съемочных группы (телеканалов НТВ, "Звезда" и Первого канала), врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, а также директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков.