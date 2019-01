Из американских СМИ уволены больше тысячи журналистов. Дональд Трамп уверен — они сами виноваты

25 января об увольнении 250 сотрудников объявил BuzzFeed. Увольнения затронули 15% работников издания, причем под сокращение попали отделы, занимающиеся не производством вирального контента, а новостной журналистикой — в частности, было решено закрыть отдел американских новостей. Генеральный директор BuzzFeed Джона Перетти объявил, что изданию придется ”сосредоточиться на направлениях, которые работают [приносят прибыль]”.

Сокращений также ждут в десятках небольших изданий. Холдинг Ganett, которому принадлежат сотни небольших изданий по всей Америке, планирует уволить около 400 человек. О грядущих сокращениях заявили и в нескольких менее крупных компаниях. WarnerMedia объявил о закрытии целого подразделения — WarnerMedia Investments. Оно занималось финансированием digital-проектов.

Одновременно стало известно о закрытии Музея журналистики в Вашингтоне. Newseum, посвященный истории журналистики и свободы слова, занимал здание в центре Вашингтона с 2008 года, однако 25 января был вынужден продать его университету Джонса Хопкинса. Как пишет The Washington Post, в последние годы Newseum испытывал финансовые трудности. Экспозиция будет доступна по прежнему адресу до конца 2019 года, дальнейшая судьба музея неизвестна.

Кризис в интернет-редакциях связали с монополией Facebook и Google на интернет-рекламу. Причина случившегося — не в изменении вкусов аудитории и потребления информации — и не в трудностях на рынке, считает старший репортер The Huffington Post Зак Картер. ”Дело в том, что две очень большие компании забирают себе рекламные доходы, за счет которых всегда выживала журналистика, ничего не предоставив взамен”, — написал он.

27 января президент США Дональд Трамп процитировал в твиттере заголовок The New York Post — ”BuzzFeed and Huffpost вырубили топором” — и добавил: ”Причиной кризиса стали фейковые новости и плохая журналистика. Увы, впереди еще много увольнений. Людям нужна Правда!” Главный редактор BuzzFeed Бен Смит назвал высказывание Трампа мерзким. С критикой президента выступила и главный редактор The Huffington Post Лидия Полгрин.