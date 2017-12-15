15.12.2017, 19:27

Из аэропорта Схипхол в Нидерландах эвакуировали людей из-за мужчины с ножом

 (2)
NEWSru.com
EST
Amsterdami lennujaam
Amsterdami lennujaamFoto: AFP PHOTO/ANP/Kawijko Media/Netherlands, AFP/Scanpix

В аэропорту Схипхол, расположенном в двадцати минутах езды от Амстердама, в пятницу полиция открыла огонь после угроз со стороны вооруженного ножом мужчины. В воздушной гавани на фоне инцидента провели эвакуацию. Злоумышленника обезвредили и арестовали.

Информации о других пострадавших нет. "По мужчине в Схипхоле был открыт огонь, после того как он угрожал ножом. Ситуация безопасна", — говорится в Twitter Королевской жандармерии Нидерландов.

В другом твите уточняется, что подозреваемого обезвредили, арестовали и увезли с места происшествия. Тем не менее в аэропорту из-за инцидента со стрельбой провели эвакуацию.

Отметим, это уже третье нападение с ножом в Голландии за последние два дня. Накануне, вечером 14 декабря, два нападения на прохожих случились в городе Маастрихт. В результате два человека погибли и несколько были ранены. Оба инцидента произошли поздно вечером в нескольких сотнях метров друг от друга в северо-западной части города.

Сообщалось, что полицейские задержали двоих человек в местной мечети. Один из задержанных мужчин был с ножом и в крови.

Читайте также:
185 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
189 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
124 900€
Saue vald, Квартира
138 900€
Tallinn, Квартира
199 000€
Tallinn, Часть дома
209 900€
Saue vald, Дом
65 000€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
185 000€
Rae vald, Часть дома
48 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
148 900€
Tallinn, Квартира
145 900€
Tallinn, Квартира
160 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии