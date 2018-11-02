02.11.2018, 21:45

Итоги украинского визита Ангелы Меркель

 (3)
Deutsche Welle
EST
Angela Merkel
Angela MerkelFoto: DAVID W CERNY, REUTERS

Канцлер ФРГ поддержала Киев в его противостоянии Москве в Донбассе, осудила "выборы" в подконтрольных сепаратистам районах Донецкой и Луганской области и выступила за продолжение санкций ЕС в отношении России.

Полная поддержка украинской независимости и суверенитета, безальтернативность выполнения минских договоренностей, осуждение нелегитимных "выборов" в самопровозглашенных "ЛНР"/"ДНР" и продолжение санкций ЕС в отношении России — таковы главные результаты переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с первыми лицами Украины во время ее визита в Киев 1 ноября. Лидер ФРГ заявила о продолжении предоставления Украине финансовой и технической помощи в реформировании экономики. Она отметила заинтересованность немецкого бизнеса в инвестициях в Украину и призвала официальный Киев активизировать борьбу с коррупцией.

О минских соглашениях, санкциях и угрозах

Канцлера ФРГ принимали в Украине с наивысшими почестями. Улицы Киева были украшены флагами двух государств, движение автотранспорта в центре города было ограничено, а 140 аккредитованных на встречу Меркель с президентом Украины Петром Порошенко журналистов после преодоления нескольких уровней безопасности увидели роту почетного караула, которая встречала немецкую гостью перед официальной президентской резиденцией — Мариинским дворцом. Приветствуя Меркель на крыльце, Порошенко подарил ей букет белых роз, после чего канцлер ФРГ обратилась к шеренге почетного караула. Она избежала недавно утвержденного в Украине приветствия "Слава Украине!" и ограничилась нейтральным: "Приветствую воинов!"

"Дорога Ангела" и "дорогой Петр" — так обращались друг к другу президент Украины и канцлер ФРГ во время совместного брифинга по итогам двухчасовых переговоров. В отличие от привычного в таких случаях опоздания, на этот раз брифинг начался почти по протоколу.

Меркель осудила проведение "нелегитимных выборов" в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей и заявила, что выступает за территориальную целостность Украины. "К сожалению, минские договоренности не соблюдаются, если что-то происходит, то только по миллиметру вперед, но время от времени случается откат назад. Германия также будет выступать за продолжение этих (в отношении России. — Ред.) санкций", — заявила Меркель. Порошенко назвал одной из тем переговоров угрозу эскалации в акватории Азовского моря и Керченского пролива и стремление сторон к тому, чтобы "российская сторона четко придерживалась международного права".

Немецкий вклад в реформы

На встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом канцлер ФРГ пообещала, что ее страна предоставит Украине 2 млн евро на создание центров передового опыта как "своеобразных кластеров инноваций, поскольку этот вопрос имеет одно из важнейших значений". Меркель отметила, что в отношениях двух государств сейчас речь идет о сотрудничестве ради развития и привлечения инвестиций. А у Германии уже есть план действий в отношении Украины. Она подтвердила стремление Берлина продолжить поддержку развития инфраструктуры Украины. В частности, в построении за счет немецкой помощи автомагистрали от Запорожья до прифронтового Мариуполя на Донбассе.

Журналистов удивило, что ни во время брифинга с Порошенко, ни на встрече с Гройсманом речь не зашла о такой болезненной для Украины теме, как строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. И лишь спикер Верховной рады Андрей Парубий во время разговора с Меркель поставил этот вопрос ребром.

ТОП

В ответ канцлер ФРГ сказала, что рассматривает данный проект менее критично, чем в Киеве. "Я выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль. Эти переговоры ведутся с Россией … Мы хотим, чтобы Украина осталась важной транзитной страной", — сказала Меркель. И добавила, что хочет видеть Украину "партнером по транзиту".

Визит без подписанных соглашений

Еще накануне визита Ангелы Меркель в Киеве хватало догадок о целях ее четвертого визита в Украину за всю карьеру федерального канцлера. Одним из предположений было, что Меркель едет поддержать Порошенко накануне официального старта президентской кампании в Украине либо на своеобразные смотрины всех украинских кандидатов в президенты. Однако эксперт по международным проблемам Ирина Верещук считает такие мысли ошибочными: "Германия не будет вмешиваться в украинские выборы. А Меркель всех наших политиков знает уже давно".

В свою очередь киевский политолог Сергей Таран в интервью DW сказал, что Меркель посетила Киев прежде всего с целью поддержки Украины и поиска путей прекращения войны в Донбассе. "В риторике с Кремлем Меркель стала намного жестче, чем в начале военного конфликта. Но надо понимать, что у нее нет таких инструментов давления на Москву, которые есть у гораздо более жесткого, чем она, американского президента Дональда Трампа", — сказал эксперт. Он считает, что, несмотря на заявление канцлера ФРГ о нежелании вновь претендовать на эту должность, Меркель "остается политиком номер один не только в Германии, но и в Евросоюзе". А это значит, что ее отношение к России будут разделять и остальные европейские лидеры.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приостановка деятельности асфальтного завода в Ласнамяэ и пропавшая без вести 16-летняя беременная девушка

02.11.2018
- В Латвии без вести пропала 16-летняя девушка: она находится на 7-м месяце беременности и может находиться в Эстонии!
- Инспекция окружающей среды временно приостановила деятельность асфальтного завода в Ласнамяэ.
- Серийный убийца Юрий Устименко женился в тюрьме.
Подробнее

ФОТО DELFI: В Германии алкоголь можно купить почти вдвое дешевле, чем в Эстонии

02.11.2018
Несмотря на то, что данные фотографии были сделаны в магазине в центре Гамбурга, пиво там все равно чуть ли не в два раза дешевле, чем в Эстонии. Стоит отметить, что ко всем ценам, как и в Эстонии, также прибавляется стоимость бутылки — в Германии это 8 центов.
Подробнее



ФОТО читателя Delfi: В Нарве в Selver мухи облюбовали отдел с выпечкой, а продавцы к этому безразличны

02.11.2018
“В нарвском магазине Selver постоянно можно наблюдать такую не совсем аппетитную картину, в отделе c выпечкой за булочками по кампании приходят не только рядовые покупатели, но и братья наши меньшие! На вопрос, что происходит, улыбающиеся продавцы разводят руками, мол есть хотят все!“ — пишет читатель.
Подробнее

Опытный доктор: сегодня проблема в том, что семейные врачи точно не знают, что происходит в EMO, и наоборот

02.11.2018
Арго Лятт выделяется среди коллег: он работает в Рапла семейным врачом и раз в неделю врачом в центре экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Seoul
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
132,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
90,30 €
-25% Käekell LACO Spirit of St. Louis 861909
540,- €
405,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106871003
182,70 €
109,62 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
111,30 €

Слишком много воды! Tallink объясняет, почему на их судне Regal Star отключилось электричество

02.11.2018
Руководитель судового обслуживания Tallink Тарви-Карлос Туулик говорит, что грузовое судно Regal Star компании Tallink осталось без электричества в Швеции поблизости от порта Капельшер, поскольку в топливном баке генератора тока вместе с топливом было очень много воды.
Подробнее

В безвыходном положении. Как пожилому человеку получить ИД-карту?

02.11.2018
"Я очень пожилой человек, мне 88 лет. Приближается кампания по обмену ID-карт. Я из дома не выхожу, внуки и дочка приносят мне еду, выносят мусор… До ванны и туалета сама, двигаясь по стеночке, я еще могу дойти, но на улицу нет", — пишет читательница "МК-Эстония" Тамара Коновалова из Таллинна.
Подробнее


Лидер "Калью" одержал первую победу в чемпионате за 34 дня

02.11.2018
Программу предпоследнего тура чемпионата Эстонии по футболу открыл поединок в Пярну, где аутсайдер первенства "Вапрус" принимал одного из лидеров "Калью". Подопечные Сергея Францева прервали безвыигрышную серию из четырех ничейных матчей подряд - 5:0 (2:0).
Подробнее

Мужчина больше не платит: в каких случаях этикетом можно пренебречь

02.11.2018
Как настоящая леди, ты стремишься всегда и везде следовать правилам хорошего тона? Специально для тебя мы собрали 7 случаев, в которых следовать этикету вовсе не обязательно — эти правила безнадежно устарели!
Подробнее

Дешево — не значит плохо. Смотрите обзор самого бюджетного жилья на эстонском рынке

02.11.2018
По данным Банка Эстонии за прошлый год всего в кредит было куплено 63% жилья. Если вы также не желаете приобретать недвижимость в кредит и готовы взяться за ремонтные работы, то на эстонском рынке недвижимости можно найти интересные варианты за довольно низкую цену. Мы просмотрели местные порталы на предмет стильного и перспективного жилья стоимостью до 50 000 евро и нашли как уже реновированные квартиры и дома, так и такие, которые требуют больших затрат и усилий, чтобы впоследствии стать жильем вашей мечты.
Подробнее