Итоги Совета Россия — НАТО: договориться ни о чем не удалось

На заседании Совета Россия — НАТО в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе был поднят вопрос о поддержке талибов* в Афганистане, но российская сторона все обвинения отвергла, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Некоторые члены альянса говорили о том, что афганское правительство обеспокоено российской поддержкой движения "Талибан"*. Россия отмела эти обвинения, и вопрос этот обсуждался", — сказал генсек НАТО.

Анализ проблем Афганистана у НАТО и России существенно различается, но мы разделяем интерес к безопасности в этом регионе, цитирует пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску резюме Столтенберга в своем Twitter.

Позицию РФ пояснил ТАСС директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, который принял участие в заседании совета. НАТО не представило никаких документальных свидетельств в подтверждение своих обвинений: "Никаких документов не было предоставлено, только слова", — сказал он.

На прошлой неделе Столтенберг заявил, что основными темами заседания будут конфликты на Украине и в Афганистане, а также снижение рисков во время военных учений. После заседания он констатировал, что НАТО и Россия не могут прийти к общему мнению и о способах разрешения кризиса на Украине, что определяет нынешнее состояние отношений.

Столтенберг также заявил о прогрессе в диалоге по вопросу воздушной безопасности в Балтийском регионе.

СМИ писали, что Североатлантический альянс планировал обвинить Москву в том, что она намеренно ввела Запад в заблуждение, существенно занизив число военнослужащих, принявших участие в учениях "Запад-2017".

Как сообщается в Twitter Оаны Лунгеску, проблемы, связанные с проведением крупных учений Россией, действительно были затронуты, стороны продолжат проводить брифинги по военным маневрам. Обсуждались также вопросы военной транспарентности и предотвращения инцидентов в Европе.

Российско-белорусские учения "Запад-2017" прошли с 14-го по 20 сентября на полигонах России и Белоруссии. В них было задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдали представители семи государств, в том числе из состава НАТО.

Маневры вызвали шквал критики со стороны Запада. Так, в НАТО, помимо обвинений в занижении численности войск, напомнили, что в 2013 году Россия отработала действия спецназа и провела учения, сценарий которых позже использовался во время присоединения Крыма. В НАТО выражали опасения, что новые маневры могут перерасти в агрессию против стран Балтии.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя в октябре "истерию" Запада по поводу учений, заявил, что обвинения по адресу РФ нужны были Западу в качестве прикрытия для прибытия американских военных в Польшу. В Пентагоне отвергли эти обвинения.