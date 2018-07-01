01.07.2018, 13:40

Италия закрывает порты для судов НКО, привозящих мигрантов


rus.delfi.ee
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Catania sadamasse saabunud pagulased
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что судам неправительственных организаций, доставляющих в Италию нелегальным мигрантов, будет запрещен вход в итальянские порты.


Сальвини часто обвиняет некоммерческие и правозащитные организации в том, что своей деятельностью они играют на руку контрабандистам, которые доставляют в Италию нелегальных мигрантов из Северной Африки. В интервью газете Corriere della Sera министр заявил, что подобная деятельность НКО отныне незаконна.

Он также приветствовал соглашение, достигнутое на саммите ЕС в Брюсселе, которое, как надеются в Италии, уменьшит нагрузку, которую испытывает страна в связи с притоком мигрантов.

Ранее ЕС опубликовал данные о том, что уровень миграции сократился на 95% по сравнению с пиком кризиса в 2015 году, но в последние недели он стал снова нарастать.

О чем именно договорились в Брюсселе в четверг?

Несколько центральноевропейских государств по-прежнему отказываются от предложенной Брюсселем схемы по перемещению 160 тысяч мигрантов из переполненных лагерей в Греции и Италии.

Маттео Сальвини опубликовал на своей странице в Facebook фотографию одного из спасательных судов НКО, на борту которого написано "С распростертыми объятиями". Премьер сопроводил публикацию хэштегом #closetheports (закройте порты).

Италия уже давно жалуется на отсутствие солидарность со стороны других европейских стран, а недавно избранное правительство популистов и националистов в начале июня не впустило в страну судно "Аквариус" с мигрантами на борту. Это судно в течение нескольких дней находилось в нейтральных водах, пока Испания не согласилась принять его.

Принятое на саммите в Брюсселе соглашение предусматривает создание специальных центров по приему мигрантов в странах ЕС на добровольной основе, однако не содержит конкретных упоминаний мест, в которых они разместятся.

Президент Франции Эммануэль Макрон, например, заявил через несколько часов после принятия этого документа, что эти центры будут созданы в тех странах, куда в первую очередь прибывают мигранты — например, в Италии и Греции, но не во Франции.

Италия настаивает на том, чтобы эти центры создавались во всех странах ЕС.

Несколько стран центральной Европы до сих пор отказываются принять план ЕС по размещению 160 тысяч беженцев, которые находятся в переполненных лагерях в Греции и Италии.

Что именно предложила Меркель?

В настоящее время в ЕС действует особая процедура по приему мигрантов под названием Дублинское положение, которое означает, что мигранты должны проходить первичную регистрацию в той стране ЕС, в которую они прибывают. Однако с этим положением не согласны те страны, куда в первую очередь устремился поток беженцев.

Вопрос об этом привел к кризису в правящей в Германии консервативной коалиции. Основной партнер Анжелы Меркель по коалиции министр внутренних дел Хорст Зеехофер пригрозил депортировать тех мигрантов, которые зарегистрировались в других странах.

После саммита в Брюсселе Меркель заявила о достижении двухсторонних соглашений с 14 странами ЕС, которые согласились на прием мигрантов, которым было отказано в убежище в Германии, при условии, что они были первоначально зарегистрированы в этих странах.

Испания и Греция также согласились принимать таких мигрантов, однако Италия и Австрия, где у власти находятся популисты, таких соглашений не подписали.

Венгрия также не подписала с Германией такого соглашения.

Позиция неправительственных организаций

Неправительственные организации по приему мигрантов резко осудили брюссельские договоренности, назвав их предательством по отношению к мигрантам и тем, кто пытается спасти их от гибели в Средиземном море.

Эта договоренность ставит также целью демонизацию действий неправительственных организаций, которые занимаются спасением людей, заявила глава НКО "Врачи без границ" Карлин Клейжер.

В пятницу около 100 человек утонули у побережья Ливии, 16 человек удалось спасти.

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