12.11.2018, 08:40

Истребитель США разбился в Филиппинском море

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rus.delfi.ee
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Истребитель США разбился в Филиппинском море
Изображение: wikipedia

Американский истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet потерпел крушение в Филиппинском море из-за ”механических проблем”, сообщает газета Минобороны США Stars and Stripes.

Самолет разбился после вылета с авианосца ”Рональд Рейган”. Пилоты катапультировались, их достали из воды и направили к медикам. Причина крушения истребителя пока неизвестна, пишет Медуза.

В октябре 12 человек получили ранения после того, как вертолет Военно-морских сил США упал на полетную палубу авианосца ”Рональд Рейган” в Филиппинском море.

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