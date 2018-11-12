Истребитель США разбился в Филиппинском море

Самолет разбился после вылета с авианосца ”Рональд Рейган”. Пилоты катапультировались, их достали из воды и направили к медикам. Причина крушения истребителя пока неизвестна, пишет Медуза.

В октябре 12 человек получили ранения после того, как вертолет Военно-морских сил США упал на полетную палубу авианосца ”Рональд Рейган” в Филиппинском море.