История Отто Уормбира: каникулы в КНДР, приведшие к тюрьме и коме

На последней видеозаписи перед его арестом Отто Уормбир вместе с остальными туристами лепит снежок и запускает им в сторону человека, снимающего в замедленном режиме мгновения их беззаботного времяпрепровождения, пишет Русская служба Би-би-си.

"Это Отто, каким я его знаю и люблю. Это мой брат", — пишет Остин Уормбир, распространивший этот видеоролик, который был снят во время трехдневной поездки Отто в Северную Корею в 2015 году.

Спустя два месяца Отто снова появится на видео, но совсем в других обстоятельствах.

С опущенной головой, сжимая в руках заготовленное "признание", 21-летний американский студент появился перед телеобъективами северокорейского телевидения, чтобы объяснить, почему под конец своей поездки он был арестован, тогда как остальным было позволено уехать.

Прямо над ним — гигнатские портреты бывших верховных лидеров КНДР — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

На нем светлый пиджак и галстук. Перед тем как начать говорить, он встает и низко кланяется.

Foto: Kim Kwang Hyon, AP

Отто выражает благодарность северокорейскому правительству за возможность извиниться за его преступление, попросить прощения и взмолить о помощи в сохранении его жизни.

Он также говорит, что попытался украсть из гостиницы агитационный плакат в качестве "трофея" для американской церкви с "молчаливого одобрения властей США", чтобы нанести урон трудовой этике и мотивации корейского народа.

Потом он зальется слезами: "Я совершил самую ужасную ошибку в жизни, но я всего лишь человек".

Сейчас Отто, проведя 15 месяцев в заключении в Северной Корее, вернулся в США. Однако он находится в коме, и у него серьезная черепно-мозговая травма.

За полтора года, прошедших с тех пор, как он бросил тот самый снежок, жизнь Отто круто изменялась.

Многое остается непонятным по поводу того, что конкретно случилось со здоровьем американца.

Врачи в медицинском центре Цинциннати говорят, что не видят признаков физического насилия над Отто, однако они не верят и в версию северокорейских властей, согласно которой у Отто был ботулизм и он впал в кому, приняв таблетку снотворного.

Как получилось, что одаренный студент из пригорода Огайо, собиравшийся стать инвестиционным банкиром, оказался за решеткой в стране-изгое? И почему его отпустили в состоянии комы?

Обычный парень со Среднего Запада

Уормбиры родом из небольшого пригорода Цинциннати под названием Вайоминг, расположенного в штате Огайо, где отец Отто, Фред, владеет небольшой фирмой.

Отто окончил лучшую школу штата и пользовался любовью и популярностью у сверстников.

Он был весьма прилежным учеником — чуть-чуть не дотянув до аттестата с отличием, — и способным спортсменом. Его тренер по футболу говорит, что Отто был замечательным игроком и лидером команды.

Окончив школу, Отто поступил в Университут Виргинии, чтобы изучать экономику и коммерцию и еще взял дополнительный спецкурс по устойчивому развитию в глобальном масштабе, и, как сообщает Washington Post, все у него шло как нельзя лучше.

Газета взяла интервью у сокурсников Отто в мае этого года на церемонии вручения дипломов, где распространялись наклейки с призывом "Освободите Отто". В этом году он тоже должен был получать диплом — он был арестован в КНДР, будучи на третьем курсе университета.

Как пишет издание, друзья Отто описывают его как дружелюбного американского парня со Среднего Запада, спортивного фаната, способного сходу забросать фактами о практически любой команде, разобрать со слуха любой рэп и заодно сочинить свой; думающего человека, размышляющего о своем месте в жизни и поощряющих других к тому же самому; парня из семьи предпринимателей, любящего поесть суши за полцены и посмеяться над какой-нибудь нелепостью, ненасытного в своей любознательности и трудолюбивого.

Говорят, что Отто гораздо раньше, чем многие его сверстники, знал, кем он хочет стать, — инвестиционным банкиром.

Согласно его анкете в соцсети LinkedIn, он входил в комитет студенческого инвестиционного фонда и в 2015 году приезжал в Лондон, чтобы пройти спецкурс эконометрики в Лондонской школе экономики — LSE.

Именно его прилежание и интерес к путешествиям привел его в Азию: с января 2016 года Отто должен был продолжить свое обучение в Гонконгском университете по программе университетского обмена и по пути решил заехать в Северную Корею.

Он связался с базирующейся в Китае компанией "Туры для молодых первопроходцев" ("Young Pioneer Tours"), которая предлагает "недорогие поездки в те места, куда мама бы тебя не отпустила".

"Они решили взять американца"

Данни Граттон из британского графства Стаффордшир жил в одной комнате с Отто во время их трехдневной поездки в КНДР — они были единственными из всей тургруппы, кто был там сам по себе.

"Мы сразу подружились, с первой минуты. Он был очень живой, умный, приятный в общении", — рассказал он Би-би-си.

В тот вечер, когда Отто якобы попытался снять гостиничную табличку в служебном отделении огромного международного отеля Yanggakdo International, был канун Нового, 2016-го, года, и их вторая из трех ночей в КНДР.

До этого их группа успела съездить на границу с Южной Кореей, затем они вернулись, пообедали и поехали на автобусе на главную площадь Пхеньяна, чтобы посмотреть на салют. Данни Граттон рассказывает, что они захватили с собой еду и пиво.

Но никто не хулиганил, уверяет Данни. "Никакого дебоширства не было. Мы соблюдали все правила", — говорит он, добавляя, что не было никакого намека на то, что Отто взял себе гостиничный агитплакат, поскольку он никому ничего об этом не сказал.

Власти Северной Кореи продемонстрировали низкокачественную видеозапись, на которой видно, как некая фигура в темном, чье лицо разглядеть невозможно, снимает висящий в коридоре плакат.

Отто арестовали сотрудники спецслужб в тот момент, когда он с Данни проходил паспортный контроль в международном аэропорту Пхеньяна 2 января 2016 года.

"Мы были последними на паспортном контроле. Мы дали наши паспорта и [сидевший там] человек указал на Отто, а затем на дверь. Двое охранников подошли к нему и увели", — рассказывает Граттон.

"Я тогда вслед ему иронично пошутил. Сказал: ну все, больше мы тебя не увидим. Он засмеялся в ответ, и это был последний раз, когда я его видел".

"Они просто решили задержать американца. Просто он подвернулся им под руку — оказался там не в то время и не в том месте", — полагает Данни.

Исключительный случай

Позже, когда остальные члены группы прибыли в Пекин, один из сопровождающих якобы поговорил с Отто по телефону, и молодой человек сообщил, что у него сильно болит голова и он хочет, чтобы его отвезли в больницу, рассказал газете Washington Post еще один турист.

Би-би-си обратилась к китайской турфирме "Young Pioneer Tours" с просьбой рассказать о случившемся.

Как рассказал представитель компании Трой Коллингс, ни у кого из сотрудников фирмы не было прямого контакта с Отто с того момента, как его увели. Один из гидов осталя с Пхеньяне, чтобы попытаться установить контакт с задержанным и оказать ему содействие, однако ему это не удалось.

По словам Коллингса, катастрофический итог задержания Отто означает, что компания сейчас обдумывает вопрос, включать ли в дальнейшем американцев в тургруппы, отправляющиеся в Северную Корею.

"До сих пор задержания не приводили к таким неприятным последствиям, и по-прежнему многие вопросы остаются без ответа. Поэтому, хоть мы и брали в эти туры множество американцев без каких-либо происшествий, существующие риски безусловно необходимо оценить заново", — сказал он Би-би-си.

Коллингс добавил, что задержание Отто стало первым случаем, когда у кого-либо из членов тургрупп, которые они отправляют в КНДР, возникли проблемы с властями.

Foto: Kyodo, REUTERS

Северная Корея подтвердила факт ареста Отто лишь несколько недель спустя — 22 января, а свое телеобращение он сделал в конце февраля. В марте его приговорили к 15 годам тюремного заключения за совершение государственного преступления.

Эксперты отмечают, что это необычно жесткий приговор, вынесенный иностранному гражданину, может отражать усилившиеся в этом году трения между США и КНДР в связи с ее ядерной программой.

Неизвестно, что именно случилось с Отто в промежутке между вынесением приговора и сообщением о том, что его выпускают, сделанное американскими властями 14 июня.

По соображениям гуманности

Однако его отец Фред говорит, что Отто впал в кому на следующий же день после вынесения приговора, то есть более года назад.

Выступая на пресс-конференции в том же пиджаке, в котором был его сын во время своего "признания" в Пхеньяне, Фред сказал, что северокорейское правительство запугало и сломало Отто.

Власти КНДР заявили, что выпускают его по гуманитарным соображениям.

Спецслужбы КНДР могли ничего не сообщать властям страны — включая и людей на самом верху — о состоянии его здоровья из страха, полагает Стивен Хаггард, директор корейско-тихоокеанской программы в Калифорнийском университете.

"В какой-то момент кто-то мог понять, что худший вариант из всех возможных — это если парень умрет, находясь в заключении, после чего начали предприниматься лихорадочные дипломатические усилия с тем, чтобы довогориться о его передаче", — сказал он в интервью Франс-пресс.

По словам доктора Даниэла Кантера, под чьим наблюдением находится Отто в Цинциннати, молодой человек пребывает в вегетативном состоянии. Он не разговаривает, но временами спонтанно открывает глаза и моргает, говорит доктор.

Врачи думают, что причиной нарушения мозговой деятельности стала остановка дыхания, но что ее вызвало — это загадка. Каких-либо признаков нанесения увечий у Отто нет.

Foto: KCNA, REUTERS

В настоящий момент он не подключен к дыхательному аппарату и дышит самостоятельно, но неспособен к коммуникации, и по просьбе его близких врачи не разглашают прогноз на его выздоровление.

Его родные рады, что он дома в окружении любящих людей, говорит Фред Уормбир. Когда в минувший вторник приземлился самолет, на котором доставили Отто, то в аэропорту собралась толпа, чтобы приветствовать его возвращение.

"Было так здорово узнать о его возвращении домой, потому что его так долго не было", — признался в интервью Си-эн-эн его сосед по университетскому общежитию Эмметт Солньер.

Отто появился из самолета с капельницей в носу и его сразу же на машине скорой помощи увезли к больницу.

Университет Виргинии также обрадован его возвращению, однако, как отметила его президент Тереза Салливан, все академическое сообщество чрезвычайно огорчено и испытывает тревогу по поводу состояния его здоровья.

"Я опустился рядом с ним на колени, обнял его и сказал ему, как я по нему соскучился и как я рад, что он снова дома, — так описал Фред Уормюир их встречу. — Это все трудно воспринять, но он с нами, и мы пытаемся сделать все, чтобы ему было хорошо и чтобы он был с нами".