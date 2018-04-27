27.04.2018, 12:58

Историческое событие! Северная и Южная Кореи договорились больше не воевать

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KoreaFoto: KOREAN BROADCASTING SYSTEM, AFP

Лидеры КНДР и Южной Кореи объявили, что между их странами больше не будет войны. Об этом говорится в совместной декларации, принятой по итогам межкорейского саммита, прошедшего 27 апреля в приграничном поселении Пханмунджом.

Стороны также договорились работать над ядерным разоружением на Корейском полуострове, пишет Meduza.

Демилитаризованная зона на границе между государствами отныне объявляется ”зоной мира”. Кроме того, с 1 мая страны прекращают взаимное пропагандистское вещание на границе.

На пресс-конференции по итогам состоявшихся переговоров глава КНДР Ким Чен Ын объявил, что надеется на будущее объединение Севера и Юга.

27 апреля в Пханмунджоме прошел третий в истории межкорейский саммит, на котором встретились лидеры Севера и Юга. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею за 65 лет. Предыдущие встречи в 2000 и 2007 году проходили на территории КНДР.

В 1953 году, после трехлетней войны, между Северной и Южной Кореей было заключено перемирие. Мирный договор между странами так и не был подписан. Формально они продолжают находиться в состоянии войны.

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