27.01.2017, 12:41

Источники: Трамп подготовил указ о снятии санкций с России

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rus.delfi.ee
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: Kevin Lamarque, REUTERS

Журналист издания Politico Сьюзан Глассер сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, готовится в одностороннем порядке снять санкции, введенные в отношении РФ. Об этом же сообщил научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье.

Как пишет Дождь, журналист Politico Сьюзан Глассер сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа готовится снять санкции в отношении России. Об этом она написала в твиттере.

По ее словам, в администрации Трампа есть проект указа об ослаблении санкций против России. ”Будет ли это утверждено до назначения Тиллерсона госсекретарем?”, — написала Глассер.

Позже она уточнила, что несколько источников сообщили, что ”предложенный указ предполагает снятие санкций в одностороннем порядке”.

Такую же информацию сообщает твиттере научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье. "Источники сообщили, что в администрации Трампа подготовили приказ о снятии санкций против России", — написал он.

Песков прокомментировал слухи об указе Трампа

В Кремле не знают, насколько информация в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп подготовил документ об отмене антироссийских санкций, соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"Нет, ничего об этом неизвестно, и, насколько я понимаю, информация обезличена, и не знаю, насколько она соответствует действительности", — сказал он журналистам, комментируя соответствующую информацию в СМИ.

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