07.06.2018, 13:35

Источники: Ким Чен Ын боится, что его убьют во время саммита с Трампом в Сингапуре

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NEWSru.com
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Kim Jong Un
Kim Jong UnFoto: Young Ho, Sipa USA

Северокорейский лидер Ким Чен Ын опасается, что на него может быть совершено покушение во время поездки в Сингапур, где 12 июня должна пройти его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Хотя в последнее время глава КНДР два раза ездил на переговоры в Китай и дважды встречался на границе с главой Южной Кореи, такой дальней заграничной поездки у него не было с момента вступления в должность в 2011 году.

Ким "очень обеспокоен безопасностью на саммите и боится покушений на убийство", — сообщили агентству Bloomberg два источника, знакомых с ходом переговоров о саммите.

Как пишет Business Insider, Ким, который уверенно грозился разбомбить США, опасается, что его могут убить в собственной стране. Поэтому путешествие на самолете через международное воздушное пространство на расстояние более 4000 км (а потом еще обратно), кажется ему крайне опасным. Во время его поездок в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей были предприняты колоссальные меры безопасности.

Business Insider при этом отмечает, что у опасений лидера КНДР есть основания: случай пассажирского Boeing MH17, который был сбит над Донбассом, показал, что чью-либо ответственность за подобную авиакатастрофу доказать будет практически невозможно.

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Официальный Пхеньян полагает, что Вашингтон, несмотря на договоренность о переговорах, по-прежнему мечтает сместить северо-корейский режим любыми методами, поэтому не исключает провокаций. Как известно, официальные представители Белого дома США не раз грозили Ким Чен Ыну судьбой лидера Ливии Муаммара Каддафи.

По данным источников, Ким добавается от США гарантий безопасности в обмен на договор по денуклеаризации КНДР, однако из-за страха, что его обманут, позиция его может в любой момент измениться.

Тем временем Сингапур предпринял беспрецедентные меры для обеспечения безопасности саммита 12 июня. Власти, в частности, на время мероприятия блокируют районы города и ограничат полеты над его территорией.

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