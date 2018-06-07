Источники: Ким Чен Ын боится, что его убьют во время саммита с Трампом в Сингапуре

Business Insider при этом отмечает, что у опасений лидера КНДР есть основания: случай пассажирского Boeing MH17, который был сбит над Донбассом, показал, что чью-либо ответственность за подобную авиакатастрофу доказать будет практически невозможно.

Официальный Пхеньян полагает, что Вашингтон, несмотря на договоренность о переговорах, по-прежнему мечтает сместить северо-корейский режим любыми методами, поэтому не исключает провокаций. Как известно, официальные представители Белого дома США не раз грозили Ким Чен Ыну судьбой лидера Ливии Муаммара Каддафи.

По данным источников, Ким добавается от США гарантий безопасности в обмен на договор по денуклеаризации КНДР, однако из-за страха, что его обманут, позиция его может в любой момент измениться.

Тем временем Сингапур предпринял беспрецедентные меры для обеспечения безопасности саммита 12 июня. Власти, в частности, на время мероприятия блокируют районы города и ограничат полеты над его территорией.