Источники: Ким Чен Ын боится, что его убьют во время саммита с Трампом в Сингапуре

Северокорейский лидер Ким Чен Ын опасается, что на него может быть совершено покушение во время поездки в Сингапур, где 12 июня должна пройти его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Хотя в последнее время глава КНДР два раза ездил на переговоры в Китай и дважды встречался на границе с главой Южной Кореи, такой дальней заграничной поездки у него не было с момента вступления в должность в 2011 году.
Ким "очень обеспокоен безопасностью на саммите и боится покушений на убийство", — сообщили агентству Bloomberg два источника, знакомых с ходом переговоров о саммите.
Как пишет Business Insider, Ким, который уверенно грозился разбомбить США, опасается, что его могут убить в собственной стране. Поэтому путешествие на самолете через международное воздушное пространство на расстояние более 4000 км (а потом еще обратно), кажется ему крайне опасным. Во время его поездок в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей были предприняты колоссальные меры безопасности.